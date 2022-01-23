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Московский листок

Данные об учредителях фонда предполагаемой дочери Путина убрали из реестра юрлиц

Опубликовано 23.01.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Данные об учредителях фонда предполагаемой дочери Путина убрали из реестра юрлиц

Из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) исчезли данные об учредителях фонда «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Катерина Тихонова. Внимание на это обратило издание «ЧТД».

По данным издания, эти сведения удалили из реестра 15 декабря 2021 года. В выписке из ЕГРЮЛ от 14 декабря, которую заказывали журналисты, единственным учредителем фонда значился Московский государственный университет имени Ломоносова. В выписке от 21 января, которую получила «Медуза», отсутствует графа «Сведения об участниках / учредителях юридического лица», которую можно найти в выписках о других организациях.

«ЧТД» указывает, что из ЕГРЮЛ также исчезли сведения об учредителях фонда имени Ахмата Кадырова. Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», 13 января представители фонда подали в налоговую службу заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе касающихся учредительных документов.

Кроме того, из реестра пропали данные об учредителях фонда «Возрождение традиций», который зарегистрировал друг президента России, виолончелист Сергей Ролдугин, образовательного фонда «Талант и успех», связанного с Ролдугиным, а также телеканала RT (юрлицо — АНО «ТВ-новости»).

Как объяснил «ЧТД» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, все дело в приказе Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года. Из него следует, что при регистрации в налоговой НКО, фондов, политических партий и общественных движений, профсоюзов, а также религиозных организаций сведения об их учредителях теперь можно не предоставлять. Соответственно, сведений об их учредителях и в ЕГРЮЛ больше не публикуются.

 



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