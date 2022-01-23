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Московский листок

Главкома ВМС Германии уволили за слова

Опубликовано 23.01.2022 в разделе комментариев 0

флот корабль
Главкома ВМС Германии уволили за слова

Посол Украины в Германии Андрей Мельник приветствовал отставку командующего ВМС страны вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха, который ранее сказал, что Крым уже не вернется в состав Украины. При этом дипломат заявил, что одной отставки адмирала будет недостаточно, нужно менять политику Германии в отношении к Украине.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что глава ВМС Германии подал в отставку после высказывания о Крыме и президенте России Владимире Путине. Он сказал, что Путин требует уважения к себе и «вероятно, заслуживает» этого.

Позже адмирал сказал, что «неправильно оценил ситуацию» и «не должен был так поступать» и сам попросил об отставке.

То есть если бы он сказал, что Крым вот-вот вернется в состав Украины, уже прям возвращается, а президент России уважения не заслуживает, все было бы нормально?

Но хорошо, что наш вероятный противник не лучше нас…

А.Б.



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