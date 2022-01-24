Госкапитализм как результат исторического развития

На протяжении тысячелетий земледелие было главной формой трудовой деятельности людей, затем они перешли к промышленному производству, высшей формой которого является госкапитализм.

В рамках земледелия люди начали с коллективного племенного, а закончили индивидуальным семейным.

Индивидуальное семейное земледелие началось с натурального и закончилось товарным.

Индивидуальное товарное земледелие стало базой для коллективного промышленного производства, которое прошло этап рыночного капитализма и дошло до наивысшей формы - госкапитализма.

Результат таков. Человечество шло от коллективного родоплеменного земледелия к индивидуальному семейному, затем члены семьи переходят к коллективному промышленному, а потому - непосредственно общественному производству.

Общий ход спирали развития в рамках классового государства: от коллективного родоплеменного - к коллективному общественному.

Происхождение формаций

Госкапитализм возникает на основе рыночного капитализма, когда наиболее крупные предприятия переходят под непосредственное управление государством.

Непосредственное управление государством простирается от назначения цен государством до национализации предприятий.

Рыночный капитализм возникает на основе семейного товарного производства, которое создает сначала рынок товаров, а затем - рынок наемного труда для капитализма. Семейное товарное производство называется буржуазным.

Семейное товарное производство возникает в рамках феодализма из натурального семейного производства. Например, в России переход от натурального к товарному семейному производству начался с отмены внутренних таможенных пошлин по реформе 1753 г.

Маркс и Энгельс выступали против утопического социализма, против замены рынка государством, то есть против госкапитализма. Но госкапитализм наступил в Германии еще при жизни Энгельса, потому что в стране с давних пор существовали отраслевые союзы предпринимателей, способные воздействовать на рыночные цены.

Сразу после объединения Германии в 1871 г. госкапитализм возник в форме всегерманских отраслевых союзов тяжелой промышленности, легкой промышленности и фермерства, способных повлиять на цены, а в 1934 г. все союзы были включены в государственный орган - Имперскую экономическую плату.

В Советской России в 1918 г. вся промышленность была национализирована вслед за национализацией земли. Но страной государственного капитализма, с преобладанием наемного труда на государственных предприятиях, СССР стала после 1940 г. В построении государственного капитализма СССР помогали капиталисты США и Германии.

Со времен СССР построение госкапитализма путем национализации иностранного капитала стало распространятся по миру. Сегодня построение крупных заводов на средства государства или по договоренности с ним международными корпорациями служит основным путем возникновения госкапитализма в развивающихся странах.

Родовые и видовые признаки формаций

Итак, в рамках феодализма происходит превращение натурального семейного производства земледельцев в товарное семейное производство. При товарном производстве появляются безработные, возникает рынок труда. Рынок труда становится базой для рыночного капитализма и госкапитализма. Например, в Советской России после введения НЭПа в 1921 г. восстановилось семейное товарное производство, а к 1928 г. на селе уже было более 2 млн. батраков.

Это значит, что родовой признак трех формаций: буржуазной, рыночного капитализма и госкапитализма, - массовое товарное производство.

Наемный труд является видовым признаком рыночного капитализма и госкапитализма.

Капитализм, как вид, разделяется на подвиды по приоритетной форме капиталистической собственности.

При рыночном капитализме преобладает частная собственность.

При госкапитализме – государственная собственность.

Смена политических форм товарного периода

Развитие товарного производства сопровождается следующими изменениями политических форм государства.

Монархия

Массовое товарное семейное производство возникает при феодализме. Товарное производство несовместимо с властью землевладельцев и монархией, происходит буржуазная революция и монархия сменяется демократической республикой.

Товарное земледельческое производство предполагает городское ремесленное производство, которое производит орудия труда для земледельцев.

Массовое товарное производство, как правило, возникает в земледелии, но в Англии массовым товарным производством стало сельское ремесленное производство по переработке шерсти, поэтому сельские ремесленники стали народной, буржуазной основой революции 17 века.

Буржуазная республика

В буржуазной республике семейное производство дает капитализму кадры, которые умеют работать и ищут работы на капиталистических предприятиях, где выше заработки.

Благодаря массовому семейному производству, непосредственно не зависящему от власти, государства традиционного капитализма, развитые страны, имеют демократическое устройство, а благодаря кадрам, воспитанным в семейном деле, капиталистические предприятия достигают высоких показателей производительности и качество труда.

Рост масштабов частных капиталистических предприятий свыше некоторой меры делает необходимым подчинение их обществу, государству, образуется госкапитализм.

Госкапитализм

При государственном капитализме постоянно растущие потребности в рабочей силы ликвидируют основную массу товарного семейного производства, и государство утрачивает ту основу, которая обеспечивает странам рыночного капитализма демократизм и высокие качества труда на предприятиях.

В СССР в результате коллективизации и индустриализации исчезло товарное семейное производство, все население стало зависеть от государства, исчезла основа демократизма, страна стала авторитарной, а качество и интенсивность труда снизились, авторитаризм и низкое качество труда стали основными негативными свойствами госкапитализма.

Теория госкапитализма

Теория госкапитализма была разработана Марксом и Энгельсом.

После открытия трудовой теории стоимости Рикардо экономисты социалистической направленности предлагали устроить товарное производство без рынка, в котором обмен происходит по ценам, равным затратам на производство. Эти теории появились в 19 в. в Англии, Франции и Германии и получили название утопического социализма.

Маркс и Энгельс дали всестороннюю критику таких теорий. В работах «Нищета философии», «Анти-Дюринг», «Маркс и Родбертус». Они предсказали для такого «социализма» целый ряд негативных явлений: низкие качество и производительность труда, диспропорции товаров, появление подпольных миллионеров.

В СССР, с начала коллективизации и индустриализации, оказалось, что рынок товаров исчез, и государство вынуждено было организовывать товарообмен по государственным ценам, соответствующим затратам на производство. Так в экономике СССР были реализованы идеи утопических социалистов, а экономика приобрела все негативные свойства, предсказанные для нее марксизмом.

А в третьем томе «Капитала» Маркс рассматривает условия, при которых капитал достигает пределов своего развития. Этим пределом является абсолютное перенакопление капитала, когда в производство вовлечено все трудоспособное население, а накопление капитала продолжается. Согласно выводам теории, абсолютное перенакопление вызывает неудержимый рост заработных плат и приводит к гибели капиталистического способа производства.

В современной России наиболее заметны низкие интенсивность и качество труда. Но буквально в глаза бросается абсолютное перенакопление, которое проявляется ростом показателя средних заработных плат, опережающих рост физического объема выпуска продукции. Явление до сих пор не понято экономистами и политиками как главная причина всех бед в стране, а потому его разрушительное действие никак не ограничивается государством.