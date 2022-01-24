Кому на Руси жить безопасно, кроме героя России Кадырова?

В нашем посёлке несколько лет назад "оптимизировали" пункт полиции. Был - и нету. Бывший начальник райотдела говорил, что в советские времена при той же численности населения здесь дежурили 4 милицейских машины. Сейчас ни машин, ни патрульно-постовой службы. Вместо пяти участковых остались двое. В общем, типичная картина для российской провинции. Но ведь расходы на обеспечение безопасности перманентно растут, так где же деньги?

Определённый ответ на этот вопрос мы получили, узнав о похищении чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде 59-летней Заремы Мусаевой, матери опального юриста из "Комитета против пыток" (естественно, организации-иноагента). Думается, дорогостоящая операция: группе захвата прибыть из Чечни в Нижний Новгород, оплатить дорогу, питание, проживание, спецсвязь и т.п. Ради чего? Чтобы задержать супругу бывшего федерального судьи Янгулбаева, женщину предпенсионного возраста, больную диабетом, якобы являющуюся свидетельницей по делу о мошенничестве и трижды проигнорировавшей повестку в суд.

Кто в стране после этого марш-броска чеченского спецназа почувствовал себя в большей безопасности? Кто с удовлетворением узрел торжество справедливости? Кроме, конечно, главы Чечни Кадырова, который приписал семейству Янгулбаевых страшные преступления в ведении оппозиционных телеграм-каналов, за что, по словам Героя России, их «ждёт место в тюрьме или под землей».

Параллельно с захватом женщины-диабетика на просторах Российской Федерации произошли следующие знаковые события, которые сами по себе могут многое рассказать о безопасности.

В поселке Домна Забайкальского края бездомные собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы домой через пустырь. Это далеко не первый подобный случай, но никаких реальных мер для решения проблемы не принимается. В Домне прошёл несанкционированный митинг, граждане решили произвести незаконный отстрел собак самостоятельно.

В селе под Омском было совершено тройное убийство - в дом семьи проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения, включая 10-летнюю девочку-инвалида. Количество леденящих кровь преступлений, совершаемых нередко психически больными людьми, увеличивается, но власти в целом довольно лояльны к неадекватности, о чём свидетельствует резкое сокращение психоневрологических интернатов. Если, конечно, перед ними не шаман Габышев с его политической программой изгнания бесов из Кремля.

Другие заголовки новостей в этот день. Житель Башкирии более 10 лет насиловал трех дочерей и падчерицу, которая от него забеременела. В городе на Неве «пырнули» ножом беременную женщину. На заводе в Тюмени на ленту вместе с отходами выпал труп голого мужчины в татуировках. В Крыму муж избил жену, увез на кладбище и расчленил, пока она еще была жива. И т.д. и т.п.

"Советская Россия" сообщает, что за время правления В.В.Путина Россию покинули 5 миллионов человек. С 2011 года количество эмигрантов неуклонно растет, в последние годы их число составляет около 300 тысяч ежегодно. Почти две трети из них (64 %) назвали причиной отъезда стремление к безопасности и невозможность нормально работать. В их числе только за минувший год страну покинули более полутора тысяч активистов и журналистов из-за политического и уголовного преследования. Теперь уехали и Янгулбаевы.

Получается, в стране с самым большим количеством силовиков у граждан абсолютно нет чувства защищённости. Наоборот. Возник и утвердился постоянный страх перед произволом.