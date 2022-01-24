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Московский листок

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Опубликовано 24.01.2022 в разделе комментариев 0

армения президент
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

"Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы", - говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на его сайте.

Заявивший об отставке Саркисян пожаловался на отсутствие должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария", - заявил Саркисян.

"Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа", - отметил Саркисян.

***

Ситуация известная - во многих странах, например, в Израиле или Австрии, все полнота власти находится у главы правительства, а президент сугубо представительская фигура.

Но вот в Армении президент отказывается от роли куклы и уходит. Не часто случается. Возможно, на следующем этапе он выдвинется на пост премьера. Но есть и моральный аспект - за тебя голосуют, ты называешься президентом, но реально не можешь ничего! Сидишь и надуваешь щеки: "Я президент!"

Наверно, это неприятно.

Армен Саркисян и не скрывает, насколько неприятно - до отставки с поста президента.

Это интересно. У нас такого не бывает.

А.Б.



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