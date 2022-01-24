Глава минздрава сядет за маски

В Иркутской области бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева предстанет перед судом по делу о мошенничестве с незарегистрированными медицинскими масками и респираторами на сумму более 90 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Также по делу проходят еще шестеро обвиняемых, в числе которых и сын экс-министра. По данным следствия, с апреля по октябрь 2020 года он и его сообщники поставляли фальсифицированные средства индивидуальной защиты в больницы и поликлиники региона. Деньги на медицинские изделия выделялись из бюджета области. С июня к этой афере присоединилась и сама Ледяева, которая, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта.

30 ноября 2020 года всех участников преступной схемы задержали. На них завели дело по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 238 («Сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий») УК РФ.

Хотя черт его знает, чем зарегистрированная маска отличается от незарегистрированной? Я понимаю, фальсификация лекарства, имеющего сложную технологию изготовления. А тут – маска! Не думаю, что сертификация этого продукта как-то увеличивает его целебные свойства…

А.Б.