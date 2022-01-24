В Германии сразу 125 священников заявили о своей гомосексуальности

В Германии коллективный каминг-аут совершили представители католической церкви. О своей принадлежности к сообществу ЛГБТ публично заявили 125 священников-католиков, референтов общин, преподавателей и сотрудников церковной администрации, передает DW.

Они также потребовали изменения церковного трудового права и призвали других католиков присоединиться к инициативе.

Активисты требуют, чтобы католическая церковь прекратила использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения, а также исключить из церковного учения дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности.

Интересно, католическим священникам запрещено вступать в брак с женщинами. А с мужиками, стало быть, можно?

Ну и монастырь тогда превращается из оплота воздержания в гей-клуб?

Интересная инициатива, чего там…