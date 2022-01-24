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Московский листок

Госдеп рекомендовал не ездить в Россию

Опубликовано 24.01.2022 в разделе комментариев 1

сша война рф
Госдеп рекомендовал не ездить в Россию

Из-за «напряженности на границе с Украиной и возможных преследований» американцам лучше не ездить в Россию.

Такую рекомендацию дал гражданам страны Госдепартамент США, сообщается на сайте ведомства.

«Не въезжайте в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной» — отмечено в сообщении. Там же указано, что в РФ есть опасность «возможных преследований граждан США». Лучше не посещать РФ из-за «ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, из-за терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства», подчеркнуто в сообщении.

По мнению Госдепа, «по всей России существует потенциальная возможность преследования иностранцев».

Ранее Госдеп рекомендовал начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства на Украине.

Черт его знает, но вот в Москве напряженность на границе с Украиной не ощущается вообще. Даже когда в 2014-м шла реальная война на Донбассе, не ощущалась.

Конечно, если имеется в виду, что гражданин США приедет в Россию, сразу же отправится на границу с Украиной и ляжет там под танк, последствия могут быть неблагоприятными. Во всех остальных случаях… не знаю.

А эвакуация семей сотрудников посольства на Украине – вообще странность. Бомбить Киев точно не будут, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Это только цивилизованные европейцы бомбят густонаселенные города, а мы – азиаты и дикари, такого себе не позволяем…

Хотя что до «преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства», то следовало бы рекомендовать и гражданам России всем покинуть территорию…

 

Решение Государственного департамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве и их семей является преждевременным

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщается на сайте ведомства.

Он назвал подобный шаг американской стороны «проявлением чрезмерного предостережения». При этом Николенко отметил, что кардинальных изменений в плане безопасности на Украине в последнее время не произошло.

Тем не менее, власти Великобритании уже начали эвакуировать часть своих сотрудников из посольства в Киеве. Причина таких действий — «растущая угроза со стороны России», говорится в сообщении Форин-офиса в Twitter.

В комментарии для BBC News британские чиновники заявили, что конкретных угроз дипломатам не поступало. Тем не менее, примерно половина сотрудников диппредставительства покинет Киев из-за опасений российского вторжения в страну.

Вообще не припоминаю, чтоб в истории хоть один британский дипломат пострадал от рук русских солдат – хоть советских, хоть императорских, хоть во времена Ивана Грозного. Который, кстати, всерьез сватался к британской королеве…

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Лермонтов Михаил. Про заек написал 24.01.2022 14:54
Да дурака валяют. Отжали поставки газа и только бизнес. Но надо держать фасон, чтоб Европа продолжала покупать газ в США, поэтому нагнетают обстановку.
Милый человечек Владимир Владимирович Путин обеспечивает нам райскую жизнь, тепло в домах, свинину в магазинах, а в США и ЕС сейчас перебои с теплом и продуктами, реальные перебои По-гуглите!!!
Нам теперь ЕС и США нафиг не нужны, Китай покупает газ и поставляет электронику, автомобили.... Надо только смириться со скоромным православным образом жизни, а так Россия пересидит в тепле и достатке Всех и потом рывок технологический...
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