Евросоюз призвал освободить жену судьи, а Александр Бастрыкин займется собаками

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Снег выпал зимой
2 Евросоюз призвал освободить Зарему Мусаеву, жену судьи Верховного суда Чечни https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Александр Бастрыкин займется собаками
4 Госдеп рекомендовал не ездить в Россию https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Решение Государственного департамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве и их семей является преждевременным
6 Эстония готова в ближайшее время передать Украине десятки ракетных комплексов Javelin https://forum-msk.org/material/power/...
7 Глава минздрава сядет за маски https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В России появился регион, в котором никто не заболел COVID-19
9 В Германии сразу 125 священников заявили о своей гомосексуальности https://forum-msk.org/material/news/1...
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