Евросоюз призвал освободить жену судьи, а Александр Бастрыкин займется собаками #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Снег выпал зимой 2 Евросоюз призвал освободить Зарему Мусаеву, жену судьи Верховного суда Чечни https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Александр Бастрыкин займется собаками 4 Госдеп рекомендовал не ездить в Россию https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Решение Государственного департамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве и их семей является преждевременным 6 Эстония готова в ближайшее время передать Украине десятки ракетных комплексов Javelin https://forum-msk.org/material/power/... 7 Глава минздрава сядет за маски https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В России появился регион, в котором никто не заболел COVID-19 9 В Германии сразу 125 священников заявили о своей гомосексуальности https://forum-msk.org/material/news/1...



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