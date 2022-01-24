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Московский листок

Евросоюз призвал освободить жену судьи, а Александр Бастрыкин займется собаками

Опубликовано 24.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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5 Решение Государственного департамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве и их семей является преждевременным

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7 Глава минздрава сядет за маски https://forum-msk.org/material/news/1...

8 В России появился регион, в котором никто не заболел COVID-19

9 В Германии сразу 125 священников заявили о своей гомосексуальности https://forum-msk.org/material/news/1...



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Евросоюз призвал освободить жену судьи, а Александр Бастрыкин займется собаками
Евросоюз призвал освободить жену судьи, а Александ...
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