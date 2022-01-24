Где взять Сталина в путинской России?

Кремль долго держал Д.Медведева в должности премьера надеясь, что он сумеет возродить Россию до кризисного периода, до бандитски - воровского капитализма. Не получилось, зато на берегу Волги у города Плёс возникло ухоженное поместье с причалом, яхтой и всего необходимого для такого человека, как упомянутый выше.

И вот президент выбирает из двухмиллионного аппарата чиновников того, кто хорошо собирал налоги. Им оказался М.Мишустин, имея уже 94 миллиона рублей заработка. Идут годы, но экономика топчется на месте и даже стагнирует.

Можно сослаться на эпидемию и поэтому Владимир Владимирович не трогает премьера, возможно думая, что он найдёт возможность раскрутить застрявшую в воровстве экономику. Посмотрим. Однако премьеру надо как - то показывать себя, что он не только хорошо собирал налоги, но и может работать на страну и народ. К сожалению сбор налогов далеко не идеален. Рассовываются по карманам миллиарды. На днях выдал такое, что мало кто поверил. "За пять лет Россия будет выпускать по сотне самолётов в год, для этого бюджет выделяет 45 миллиардов рублей". Непонятно за какие пять лет? С 2022 или с 2024 ? Если с 2022 то бюджет свёрстан, откуда средства? Или получится как в медицине. Президент указом повышает зарплату врачам, не указывая финансирование. В результате медицина развалилась. Тысячи врачей поменяли профессии. А те кто с головой организовали платную медицину. И народ идёт, а куда деваться, жить то всем хочется. Зарплата таких врачей резко пошла вверх. Возможно президент это имел ввиду.

А тут как назло появился вирус. И что он принёс народу и стране? Нищету и миллиарды воровской элите. 72 миллиарда долларов за истекший год исчезли в заграничных карманах олигархов и воровских чиновников. При этом Росстат посчитал среднюю зарплату по России. Она оказалась равной 54 тысячам рублей. Телеканал "Аврора" спрашивает на улицах встречных и поперечных о зарплате и ни один не сказал, что он получает такую зарплату. В основном 15, 20, 25 тысяч и не более.

В стране для усмирения народа власть держит около 3 миллионов силовиков. Это те кто работает на улицах - полиция, гвардия, омон. Вот у них зарплата в пределах 50 - 60 тысяч рублей. Не ахти по сравнению с чиновниками - по миллиону и более. В месяц на зарплату уличным силовикам бюджет выделяет 165 миллиардов рублей. Гигантская сумма и можно сказать не подъёмная для бюджета, но зато чиновники в безопасности у них есть охрана, а народ проживёт и на 15 - 20 тысячах. Вот так мы и живём. И народ терпит, только никто не знает до какого времени. А что же власть? Она не решает проблем, а просто запрещает о них говорить. Для этого создала Росгвардию, в которой генералы не плохо подворовывают, а создатель молчит в тряпочку. Отсюда и большое количество запретов и штрафов. Решая проблемы надо думать, напрягаться, тратить средства и ресурсы, а это недопустимо. Гораздо проще запретить или штрафовать. Где человек может высказать своё мнение, чтобы его слышали президент, премьер и другие чиновники? На митингах, а они в нарушение Конституции запрещены именно президентом. Что же делать в такой обстановке? Выход один менять руководство страны как несправившееся с управлением. 21 год время достаточно чтобы решить проблему экономики. Однако с каждым годом стаёт всё хуже и хуже и только для народа. Чиновники довольны их карманы не вмещают бабло. Возможно по этой причине народ, да и ведущие на телевидении, радио стали вспоминать И.Сталина и даже В.Соловьёв. Вспомнил новый депутат от партии Справедливая Россия, за правду экономист М.Делягин. Примерно так: "При нынешней сложной социально - экономической ситуации в нашем государстве Сталин обязательно вернётся - он очень нужен России. Чиновники либерального толка говорят, что народ вспоминает Сталина потому что не знает историю России, не знают действия Сталина". Допустим что это так. По вашему и М.Делягин не знает российскую историю? Знает ещё как знает, он знает и другое и не только он. Миллиарды, которые должны служить Родине оказываются у наших врагов и это воровство присуще именно либералам. И далее М.Делягин продолжает: "Сегодняшняя десталинизация - это страх либералов перед ответственностью за совершённые ими преступления, и ничего более. Они мстят Сталину за то, что он был олицетворением справедливости. Может быть жестокой, может быть излишне жестокой, но понятной. Они ненавидят Сталина не за то, что в нём было плохого, они ненавидят за то, что он служил Родине". Честнее не скажешь.

Давайте спросим себя и соседа, что имел Сталин в своей жизни? Форменную одежду и государственную дачу. А что имеют сейчас не только президент, но и миллионный штат чиновников? Например, президент одевается во всё иностранное. Большинство чиновников имеют за пределам страны не только недвижимость, но и банковские счета. И даже семьи живут за границей. На это миллиарды денег уходят из России.

Даже Жириновский стал поддакивать народу. За трибуной думы говорит, что в России растёт неравенство. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Более того он сказал, что инфляция не 8 %, а все 19 %. К чему бы такой поворот? Неужели хочет баллотироваться в президенты? Однако пропаганда войны с его стороны вряд ли заставит народ голосовать за него, да и кашель надо устранить. Что - то со здоровьем у него не всё в порядке.

И всё - таки политологи и эксперты на передаче у В.Соловьёва не исключают провокацию со стороны Украины, что может втянуть в конфликт НАТО. В таком положении США грозит новыми санкциями. На это военный эксперт не возражает , а наоборот санкции помогут России восстановить сельское хозяйство, машиностроение, станкостроение. Можно добавить, чтобы прекратили продавать США титан и другие редкие металлы, а Газпром выкупил бы все акции у иностранцев. Не плохо бы и Сбербанку выкупить акции , которыми владеют иностранные компани. Например, за 2019 год Г.Греф выплатил иностранным компаниям в качестве дивидендов - 2,5 миллиардов долларов. Что Чубаис, что Греф не знают куда девать деньги. Одного сняли и оказалось, что его НАНО в миллиардных долгах. Пора бы убрать и Грефа, чтобы узнать истинное финансовое положение в банке. Смотрите, граждане, как чиновники крутят наши деньги. А мы всё несём последние крохи в этот банк, который считается государственным, но ничего государственного в нём нет. В стране развал, никто ничего не контролирует, одно воровство и бегство за границу даже к нашим потенциальным врагам. Наш капитализм сравнялся с американским. В России убивают на улицах из огнестрельного оружия, убивают дома, стреляют в учебных заведениях. Дети убивают не только родителей но и своих же сестёр, братьев, как, например, в Омске. Во второй столице от падения с крыш снега и сосулек страдает тысячи человек. Чиновники под сосульками не бывают. Машины подъезжают прямо в подъезд, к народ вытерпит. И сколько будем терпеть?