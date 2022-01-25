Идёт наглое нагнетание предвоенной обстановки и мне уже неудобно молчать.

Но сначала хотел бы обратить внимание на то, что США Россию не сдерживают от войны с Украиной, как это пытаются представить в самих США, а наоборот, пытаются натравить дебильный Кремль на Украину.

Смотрите, во-первых, по сей день неясно, чего Кремль как бы хочет от Киева – не понятно, чего Кремль хочет от этой войны и зачем ему эту войну начинать? А иметь целью войны саму войну ни одной стороне не выгодно, это выгодно только ухмыляющейся из-за океана роже США.

Во-вторых, если бы у Киева были мозги, то ему полагалось бы задуматься, почему американцы начали эвакуацию посольства из Киева, а не из Москвы? Кому это США собирается оказать помощь в бомбардировке столицы?

Теперь о ковидной афере.

Повторюсь, афера COVID-19 отличается от остальных мировых афер тем, что она прошлась асфальтовым катком практически по всем жителям Земли - почти всех сделав беднее, а у кого-то унеся родственников или знакомых.

Высоких показателей в разорении и убийстве граждан России добилось и правительство России, разумеется, совместно с алчными врачами и учёными: «По прогнозам учёных, по итогам 2021 года численность умерших в Российской Федерации составит порядка 2,4 – 2,5 млн. человек. Таких страшных показателей наше Отечество не знало со времён окончания Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года)». Численность зарегистрированных умерших в 2021 году в расчёте на 1 тысячу жителей – 15,8 человек. Сравните с 14,5 умершими на 1 тыс. человек в 2020 году, и с 12,3 умершими в 2019 году: разница по сравнению с 2019 годом означает дополнительную смерть более 500 тысяч граждан России, или полное уничтожение жителей городов типа Рязани или Липецка. За один год!

COVID-19 - это не афера с «высадкой на Луну» или «11 сентября 2001 года в Нью-Йорке» - аферу с COVID-19 невозможно будет просто прекратить и забыть. Логика требует от властных уродов совершить какую-нибудь настолько большую пакость для своих народов, чтобы эффект от неё затмил пакость от пресловутого коронавируса.

И если учесть, какими дебилами являются нынешние власти России и Украины, кукловоды впадающего в маразм Байдена, клоун во главе Великобритании или французский «Макарон», то не приходится исключать и войну между Россией и Украиной.

Что касается моей постоянной темы кретинизма властей, то сначала посмотрите на Россию со стороны личного восприятия таких стариков, как я. До революции 1917 года в сельском хозяйстве России не было никакой автотракторной техники, а через 30 лет, в 1958 году я на каникулах месяц жил в селе Златоустовка Криворожского района. В это время тогда сосредоточенная в машинно-тракторных станциях техника уже и пахала, и убирала урожай по всей территории СССР, но собственно в колхозах тягловой силой всё ещё были в основном животные: мой полупарализованный в юности молнией дядя возил в районный центр и обратно почту на лошади, а я с более старшим приятелем возил на волах воду в колхозную бригаду, закладывавшую силос в траншеи и утаптывающую этот силос гусеницами тракторов. То есть, с одной стороны, волы и лошади, но, с другой стороны, общий уровень развития науки и техники в СССР в те годы был таким, что в этом, 1958 году был произведен успешный запуск ракеты Р-7 конструктора Дмитрия Козлова, и в 70-х годах каждый второй летательный аппарат в мире был советским.

И это было сделано за 30 лет после революции, а ведь в течении этих 30 лет было и четыре войны!

И когда сейчас радостно сообщают по ТВ, что совершен очередной запуск космического аппарата к орбитальной станции всё той же ракетой Р-7, которая в 1958 году взлетела на фоне моей воловьей упряжки, то это дуракам радость, а для меня это сообщение аналогично радостному сообщению о том, что Путина возят для показа гражданам России парой великолепных волов серой украинской породы, запряженных бронированную телегу.

Тридцать лет эти кретины у власти и до сих пор не смогли создать ничего более грузоподъёмного и экономичного, нежели Р-7?

Строят один бомбардировщик в 30 лет и один истребитель в два года? И ещё и угрожают США, у которых военные расходы 778 миллиардов долларов в год, а у России – 61? Чем угрожаете американцам, дебилы? Голой жопой?

Понятное дело, что дебильнее Кремля и Госдумы только власти на Украине. Кретины, полезшие в Раду под соусом «возрождения украинской культуры», ни на копейку не понимали и не понимают, что это такое – эта самая «культура». Не понимали, что это способность использовать знания, накопленные человечеством, а в их убогой мозговой извилине «национальная культура» – это всем разговаривать на убогом языке. И не потому разговаривать, что этот язык описывает много знаний, а потому, что в Раде рагули ни на каком ином языке ничего не понимают. Как, впрочем, ничего, сложнее водки, сала и «вышиванки», рагули не понимают и на украинском. Но заставить всех говорить на убогом языке крестьян - это и есть в их понимании максимальный писк «возрождение культуры».

И что, идиоты, сильно вы подняли украинскую культуру? Что вы за 30 лет явили миру украинского, кроме своей дебильности? А, вспомнил: в Чехии выпустили инструкции для проституток на украинском языке. И это вся возрождённая за 30 лет национальная культура? Вся!

Украинская ССР строила и поставляла оружие всему миру, а теперь киевские дебилы ходят по этому миру, выпрашивая чуть ли музейные фузеи.

Да, не спорю, вот эти науськиваемые США властные дебилы обеих стран могут начать войну между собой именно потому, что они дебилы. Умные подлецы сначала хотя бы взвесили силы.

Смотрите, Украина с Россией ничего не сделает, даже с помощью европейско-американских тварей, но и Россия ничего с Украиной не сделает. В каждом народе всегда были и есть прирождённые солдаты – эдакие отморозки, которым скучна мирная жизнь. Положим, они начнут. Начнут по приказу и некоторые тупые кадры обеих армий. Но для захвата Украины этих, в общем-то полезных отморозков будет недостаточно, поскольку обида и оскорбление попыткой российских фашистов захватить их Родину, на Украине поднимет на защиту Родины очень многих, обычно мирных людей. Нельзя забывать, что на Украине много братьев русским, но ещё больше тех, кто ненавидит Кремль. (И, кстати, такая же ситуация и в России - тут тоже многие считают украинцев братьями и ненавидят Кремль). Поэтому вторжение русских войск на Украину – это не вторжение русских, а вторжение Кремля. Соответственно будет и сопротивление. Не забывайте, что киевские диверсанты убили Захарченко, «Мотороллу» и «Гиви» прямо на территории Донбасса, то есть у Киева и сейчас даже на Донбассе достаточно сторонников, а что уж говорить про остальные области?

Конфликт затянется, потери возрастут, и как ни крути, но обеим сторонам придётся объявлять мобилизацию, то есть придётся выдать народу оружие – то «самое страшное» для власти, что сейчас от народа тщательно прячется. На Украине необходимую мобилизацию, как можно понять, учитывают, и уже пробуют сделать женщин военнообязанными, что для евреев естественно. Но и на Украине выдавать оружие народу – чревато для Киева, а в России –это «вообще!».

Далее, не надо смотреть на националистов как на что-то единое. Одно дело уроды у власти, другое дело те, кого душевные порывы направляют в ряды борцов за национальные интересы. Приведу свой пример.

В зиму 1995 года в Казахстане проводились выборы в парламент, а я своей борьбой против казахского национального идиотизма (разрушения памятников, переименования городов и пр.) уже приобрёл репутацию даже не русского националиста, а русского шовиниста. И вот как-то в конце рабочего дня мне звонят лица, представляются представителями двух крутых казахских националистических организаций «Аттан» и «Азат» и просят встретиться. Встречаемся и эти местные организации казахских националистов предлагают мне выдвинуть меня от казахских националистов кандидатом в депутаты Казахстана. Я, понятное дело, удивился и спросил, почему меня? И они ответили, что я не боюсь открыто выступать за восстановление СССР, а эти алма-атинские националисты на самом деле думают не о народе, а о том, как обворовать Казахстан. И эти мои неожиданные единомышленники заявили: «Нам нужна не болтовня на казахском, а СССР!».

Я не мог им отказать, предупредив, что у них не получится меня официально выдвинуть. Действительно, им с Алма-Аты дали нагоняй, запретив меня выдвигать от этих партий, и тогда они предложили мне выдвинуться самому, а они соберут подписи в мою поддержку. Я выдвинулся, мне надо было собрать в свою поддержку 3 тысячи голосов, я собрал 3,5, из которых 1700 голосов собрали мне местные казахские националисты.

Я это к тому вспомнил, что те силы, на которые Киев, скорее всего, рассчитывает (все эти «бандеры» и «нацбаты»), на самом деле могут оказаться врагами Киева. Короче, как будет развиваться ситуация в этой войне – не понятно даже в части того, как она будет развиваться на Украине.

Что же касается России, то тут Росгвардия уже численно превосходит Армию, но и шуцманы Росгвардии, и служащие Армии ведь нанимаются избивать безоружных граждан России или скучать в караулах. А что у них будет за боевая стойкость при встрече с вооружёнными патриотами?

В любом случае, как много в этих организациях тех, кто готов умереть за португальца Абрамовича, хрен знает какого гражданина Дерипаску, повара исчезнувшего Путина и прочих таких же «поцриотов»? Придётся Кремлю или сдаваться Киеву, или тоже объявлять мобилизацию и выдавать оружие народу.

И вот когда Кремлёвский и Киевский режимы выдадут народу оружие, то в войне между Россией Украиной появится и третья сила – вооружённый русско-украинский народ, желающий жить в одной стране со справедливыми порядками. И тогда будет риск, что сбудется мечта украинских придурков и в Москву действительно войдут танки, только это будут не украинские танки, а танки Красной Армии.

Не знаю, поможет ли русско-украинская война забыть о COVID-19, но вот если в Москву войдут танки Красной Армии, то все точно забудут и об этой афере.