Рамзан Кадыров сказал, что бы он сделал, будь он на месте Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». Запись с его высказыванием опубликована в Instagram председателя парламента республики Магомеда Даудова.

То есть, если я правильно понял, если бы президентом России был Рамзан Кадыров, то Украина была бы уже в составе РФ и там был бы порядок.

Какой порядок? Ну, билеты в Грозный продаются свободно, можно купить и съездить, посмотреть.

То есть вся проблема в том, что президент пока Путин.

А.Б.