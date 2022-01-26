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Московский листок

Государь не прилетел почтить память своего августейшего предка

Опубликовано 26.01.2022 автором в разделе комментариев 0

царь казнь
Государь не прилетел почтить память своего августейшего предка

Увы, это всё-таки случилось. В парке Алое поле в Челябинске торжественно открыт 10-метровый памятник царю Александру II (6,4 м постамент и 3,8 м статуя). Протестовали челябинские маоисты и другие левые, протестовали вначале успешно, провалили проект на публичных слушаниях, потом добились даже административной ответственности тех, кто самовольно установил царский памятник на Алом поле, его заколотили в чёрный ящик... Но... как известно, нет такой крепости, которую не возьмёт осёл, груженный золотом.

Главным мотором сей установки был известный «православный олигарх» Константин Малофеев, председатель общества «Царьград». Он лично оплатил половину расходов на сооружение памятникв. «Везде, по всей стране устанавливаем памятники государям, — заявил Малофеев. — Это восстановление исторической справедливости». Малофеев любит напоминать, что в Российской империи было 3 тысячи памятников Александру II. Видимо, теперь поставлена задача: восстановить их все.

В октябре прошлого года Малофеев лично держал венец над головой живого и здравствующего «Государя Великого Князя Георгия Михайловича», претендента на русский престол, при его венчании в Исаакиевском соборе. Вероятно, непрочь принять участие и в следующем венчании «Государя» — уже на престол, но... это мероприятие пока откладывается. :)

Участвовавший в открытии митрополит Челябинский и Миасский Алексий отметил: «Государя очень любил народ... а его кончина была блаженной. Мы помним, что на него совершалось много покушений и во время последнего покушения, когда в него бросили бомбу, он мог спастись, но он стал помогать раненым людям и получил вторую бомбу. В результате чего государь скончался».

Хм... неужто ныне здравствующий «Государь Наследник» не жаждет для себя такой же крепкой народной любви, которая плавно переходит в блаженную кончину? Ведь он должен был прилететь и в Челябинск, его приезд анонсировался, но в последний момент почему-то отказался. Возможно, сам облик Александра II вызывает у велкнязя не самые лучшие предчувствия — ведь он его прямой потомок, и вдобавок родился аккурат в день столетия убийства своего предка, 13 марта 1981 года (!). Учитывая мистические наклонности августейшего семейства, может быть, у велкнязя после таких церемоний пропадает аппетит, разыгрывается мигрень или снятся по ночам кошмары, будто ему, как его августейшему предку, выдёргивает бомбой ноги из того места, откуда они произрастают?.. В общем, всё это даёт богатую пищу для благочестивых размышлений и молитв...



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