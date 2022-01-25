Чечня обходится россиянам в 300 млрд рублей в год

России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Прямой эфир с участием политика опубликован в Instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

«Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем прожить и трех месяцев. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», - заявил Кадыров.

По его словам, на территории Чечни нет «ни газа, ни нефти, ни света». «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — отметил глава Чечни.

Экономика Чечни 63-я экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта, по итогам 2020-го года. Объём валового регионального продукта Чечни в 2010 году составил 69 млрд рублей. Экономика Чечни почти в 5 раз слабее, чем в среднем по России.

При этом в июне 2021 года сообщалось, что Кадыров стал самым богатым губернатором России. Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованном на его официальном сайте, в 2020 году он разбогател на 381,1 миллиона рублей.

Отметим, что бюджет ну скажем Ростовской области, в которой проживают 4 197,8 тыс. человек в 2021 году составил 226,05 млрд рублей, то есть на 80 миллиардов меньше чем федеральный центр выделяет Чеченской республике. При этом в последней проживают всего 1 492 992 человек, что почти в три раза меньше чем в Ростовской области.

При этом Ростовская область и сама управляется не самым лучшим образом…

Но и это не все – в Чечне есть нефть, ее там добывают с 1833 года. И когда-то в нее инвестировали и Шелл, и Стандарт Ойл. Но сегодня бизнес-климат в республике такой, что от инвестиций в нее сторонится и Роснефть.

В Чечне очень неплохой потенциал для развития сельского хозяйства. В соседней Карачаево-Черкессии оно процветает, не говоря уже о Краснодарском крае, а в Чечне – нет, хотя есть 300 тысяч безработных, готовых на любую работу.

Но если на Кубани инвесторы буквально дерутся за каждый объект, то в Чечню вкладывать никто не хочет. И это понятно – за свои деньги приобрести геморрой…

Политическая и экономическая модель, сформировавшаяся в Чечне, не позволяет говорить о развитии. Да вот и сам Кадыров говорит: «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора».

А.Б.