Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Чечня обходится россиянам в 300 млрд рублей в год

Опубликовано 25.01.2022 в разделе комментариев 0

чечня кадыров рамзан
Чечня обходится россиянам в 300 млрд рублей в год

России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Прямой эфир с участием политика опубликован в Instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

«Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем прожить и трех месяцев. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», - заявил Кадыров.

По его словам, на территории Чечни нет «ни газа, ни нефти, ни света». «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — отметил глава Чечни.

Экономика Чечни 63-я экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта, по итогам 2020-го года. Объём валового регионального продукта Чечни в 2010 году составил 69 млрд рублей. Экономика Чечни почти в 5 раз слабее, чем в среднем по России.

При этом в июне 2021 года сообщалось, что Кадыров стал самым богатым губернатором России. Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованном на его официальном сайте, в 2020 году он разбогател на 381,1 миллиона рублей.

Отметим, что бюджет ну скажем Ростовской области, в которой проживают 4 197,8 тыс. человек в 2021 году составил 226,05 млрд рублей, то есть на 80 миллиардов меньше чем федеральный центр выделяет Чеченской республике. При этом в последней проживают всего 1 492 992 человек, что почти в три раза меньше чем в Ростовской области.

При этом Ростовская область и сама управляется не самым лучшим образом…

Но и это не все – в Чечне есть нефть, ее там добывают с 1833 года. И когда-то в нее инвестировали и Шелл, и Стандарт Ойл. Но сегодня бизнес-климат в республике такой, что от инвестиций в нее сторонится и Роснефть.

В Чечне очень неплохой потенциал для развития сельского хозяйства. В соседней Карачаево-Черкессии оно процветает, не говоря уже о Краснодарском крае, а в Чечне – нет, хотя есть 300 тысяч безработных, готовых на любую работу.

Но если на Кубани инвесторы буквально дерутся за каждый объект, то в Чечню вкладывать никто не хочет. И это понятно – за свои деньги приобрести геморрой…

Политическая и экономическая модель, сформировавшаяся в Чечне, не позволяет говорить о развитии. Да вот и сам Кадыров говорит: «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора».

А.Б.



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы голосовать за "Единую Россию"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Евросоюз призвал освободить жену судьи, а Александр Бастрыкин займется собаками
Евросоюз призвал освободить жену судьи, а Александ...
24.01.2022
"Единая Россия" протаскивает электронное голосование
"Единая Россия" протаскивает электронное голосован...
23.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Руководитель МГК КПРФ пожаловался, что никто не продает ему лося (0)
Кремль поручил Единой России повысить рейтинг (0)
Полстраны иммунизировано неизвестно чем (0)
Чечня обходится россиянам в 300 млрд рублей в год (0)
Рамзан Кадыров сказал, что бы он сделал, будь он на месте Путина (16)
Идёт наглое нагнетание предвоенной обстановки (40)
Где взять Сталина в путинской России? (29)
Евросоюз призвал освободить жену судьи, а Александр Бастрыкин займется собаками (2)
Госдеп рекомендовал не ездить в Россию (16)
В Германии сразу 125 священников заявили о своей гомосексуальности (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов объяснил, почему Лондон испугался снижения поставок российского газа в Европу
Дарья Митина Дарья Митина: Совсем не в жопе
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Решение о войне в руках Путина. Или завтра или никогда
Дарья Митина Дарья Митина: И ста лет не прошло
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Обстоятельства, делающие войну с Украиной возможной и причина наглости Кадырова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss