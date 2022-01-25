Полстраны иммунизировано неизвестно чем

Присядьте, друзья мои, и держитесь за что-нибудь. Официально производят "Спутник V" – во-первых, центр им. Гамалеи, и, кроме него еще шесть юрлиц: «Генериум», «ЛЕККО», «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», питерский «Биокад», «Р-Фарм» и наш зеленоградский «Биннофарм». Вроде должно хватать, в особенности, учитывая «энтузиазм» россиян в отношении этой продукции.

А теперь открываем Америку сайт Госзакупки и впадаем кто во что: в ступор, в истерику, в грех отрицания очевидного. Центр им. Гамалеи, согласно анализу госзакупок, проведенному РИА Регнум, только числится разработчиком и производителем вакцины, а на самом деле является заказчиком для единственного не названного поставщика по 32 госконтрактам на «выполнение работ по производству лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» на сумму более 113 миллиардов рублей. Бюджетных, замечу.

Контракты в основном рублевые, но есть и в иностранной валюте. Все они подписаны по схеме «закупка у единственного поставщика», но сам поставщик не раскрывался. (Все ссылки на эти контракты у меня есть, если что.)

Самый крупный рублевый контракт заключен полгода назад на без малого 35 миллионов доз.

В ушедшем году с тем же таинственным поставщиком были контракты и на:

17,3 млрд рублей

9,6 млрд рублей

и на другие сопоставимые суммы, а равно и на «семечки» в 5-10 миллионов «деревянных». При этом на сайте zakupki.gov.ru сведения обо всех контрактах «отсутствуют».

То есть центр им. Гамалеи за два года закупил миллионы доз вакцины у неизвестного поставщика – у некоего третьего лица, чье имя в открытых источниках не раскрывается. И что же сделали с товаром Гинцбург сотоварищи? Загнали по сходной цене ж, ясен пень – регионам и разным ведомствам, причем продажная стоимость была выше отпускной цены, утвержденной правительством РФ (кому интересно, подробности вплоть до копейки – в статье РИА Регнум). Любопытно, однако, что в официальных тендерах за последние пару лет таких неимоверных объемов, какие центр им. Гамалеи закупал, он через госзакупки не продавал. Из под полы что ли торговали? Или не мучились и сразу сливали «добро» в канализацию?

Но это еще не все. В клинических испытаниях, например, том самом «Рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании эффективности, иммуногенности и безопасности… и т.д.» центр им. Гамалеи также выступает исключительно в роли заказчика и получателя услуг от единственного поставщика.

Тот же таинственный «благодетель» произвел для центра им. Гамалеи и испытания качества вакцины, и тестирование уровня антител у участников испытаний, и даже кое-какие доклинические исследования.

Но что же тогда делал сам центр им. Гамалеи и его орденоносный главарь? Может, хотя бы соавтором был? Не поверите! Центр им. Гамалеи был… спонсором! А соавторами проведения клинических исследований являются (держитесь крепче!) правительство Москвы во главе с Собяниным (известный ученый, чо – не хуже почвоведа Гинцбурга!) и голландская компания CRO: Crocus Medical BV, представляющая собой международный бизнес-проект с головным офисом в Нидерландах.

То есть у нас полстраны (не считая доверчивых иностранных граждан) иммунизировано некой жидкостью неизвестного происхождения и назначения путём сокрытия и искажения информации, а также прямого и косвенного принуждения. И тишина… и мёртвые с косами...