Кремль поручил Единой России повысить рейтинг

Руководители администрации президента РФ дали партии «Единая Россия» установку на повышение рейтинга перед приближающимися президентскими выборами.

Как пишет газета «Коммерсантъ», на прошлой неделе в ЕР прошла стратегическая сессия «Партия-2026». На ней обсуждалась стратегия единороссов в новом электоральном цикле, на который выпадают выборы президента в 2024 году.

По информации издания, установки для партии озвучили первый замглавы АП Сергей Кириенко, глава управления по внутренней политике Андрей Ярин и глава управления по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев.

«Тема рейтингов звучала в выступлениях Сергея Кириенко и Андрея Ярина. Они дали понять, что работа над их повышением — ключевая задача партии сейчас», — приводит газета слова одного из участников мероприятия.

При этом текущий рейтинг ЕР (около 30%) не считается катастрофически низким.

«Сейчас мы находимся в коридоре 25-32%. На выборах это можно вытянуть до 40%. Да, это не идеальная ситуация, но не критичная», — утверждает еще один собеседник издания.

Мне даже интересно, откуда они вообще берут эти цифры? Все прошлые выборы мы мониторили рейтинги партий, у «Единой России», как говорится, было «ниже грязи» - если б не электронное голосование, в Москве эта партия могла и вообще никого не провести. И вдруг «в коридоре 25-32%». Они нас обманывают или все же сами себя?

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