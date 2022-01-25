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Московский листок

Кремль поручил Единой России повысить рейтинг

Опубликовано 25.01.2022 в разделе комментариев 2

Кремль поручил Единой России повысить рейтинг

Руководители администрации президента РФ дали партии «Единая Россия» установку на повышение рейтинга перед приближающимися президентскими выборами.

Как пишет газета «Коммерсантъ», на прошлой неделе в ЕР прошла стратегическая сессия «Партия-2026». На ней обсуждалась стратегия единороссов в новом электоральном цикле, на который выпадают выборы президента в 2024 году.

По информации издания, установки для партии озвучили первый замглавы АП Сергей Кириенко, глава управления по внутренней политике Андрей Ярин и глава управления по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев.

«Тема рейтингов звучала в выступлениях Сергея Кириенко и Андрея Ярина. Они дали понять, что работа над их повышением — ключевая задача партии сейчас», — приводит газета слова одного из участников мероприятия.

При этом текущий рейтинг ЕР (около 30%) не считается катастрофически низким.

«Сейчас мы находимся в коридоре 25-32%. На выборах это можно вытянуть до 40%. Да, это не идеальная ситуация, но не критичная», — утверждает еще один собеседник издания.

Мне даже интересно, откуда они вообще берут эти цифры? Все прошлые выборы мы мониторили рейтинги партий, у «Единой России», как говорится, было «ниже грязи» - если б не электронное голосование, в Москве эта партия могла и вообще никого не провести. И вдруг «в коридоре 25-32%». Они нас обманывают или все же сами себя?

Вот наш СЕГОДНЯШНИЙ опрос.

"Социал За"

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
2213 написал 25.01.2022 17:41
С тех пор,как у российской власти появилась волшебная палочка под
названием-"электронное голосование",вопрос рейтингов-отпадает сам собой,поскольку чудеса электроники позволяют выдавать кота за зайца,а из мухи-"раздувать слона".Ну,а уж,если,"электронных кидал",так уж будут беспокоить именно рейтинги,то,здесь,подсуетится уже вциом,который тоже обучен различным "цирковым фокусам".
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 25.01.2022 16:21
Фантасмагория: при официальном рейтинге в 30%( реальный ее рейтинг не более15%) умудряется везде монополизировать власть, имея от 70до 99% состава во всех властных структурах! Более того, идя на выборы многие медведи тщательно скрывают свою партийность, прикидываясь "независимыми", откровенно дуря наивных бабуль! А уж какое давление идет со стороны врачей,учителей,соцработников, всех бюджетников! А в нищих регионах( их более половины) местные чинуши прямо говорят народу: если проголосуем " неправильно", то не видать нам и этих , жалких субсидий, закроют последнюю школу, больницу, почту!.. А сколько еще всего:от недопуска реальной оппозиции до бесстыжих вбросов, каруселей, переписывания бюллетений!..
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