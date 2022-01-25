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Московский листок

Руководитель МГК КПРФ пожаловался, что никто не продает ему лося

Опубликовано 25.01.2022 в разделе комментариев 1

кпрф дума рашкин
Руководитель МГК КПРФ пожаловался, что никто не продает ему лося

Мосгорсуд отказался снять запрет определенных действий с депутата Госдумы Валерия Рашкина по делу об убийстве лося. Мера пресечения оставлена без изменений — депутату нельзя выходить из дома ночью, ездить на охоту, пользоваться телефоном и интернетом. После суда Рашкин пожаловался на то, что именно последний запрет сказывается на его работе: «Есть депутатский запрос, есть письма. Вот вы можете написать мне письма по электронной почте, я обязан их отработать. Как? Я не могу пользоваться электронной почтой».

Рашкин и его адвокат отметили, что недовольны следствием по этому делу. А сам депутат рассказал, что хотел купить лосиху, чтобы возместить ущерб природе, но никто не хочет продавать ему животное. «Если Рашкин — значит, запрет на продажу ему лосихи. В 23 субъекта РФ официально направлены письма о том, чтобы Рашкину не продавать», — заявил он. Народный избранник добавил, что лось стоит до 800 тысяч рублей, и он готов заплатить эти деньги.

Валерий Федорович, может, вам начать с кабанчика? А там и к лосю подберетесь…

Кстати, а как так получилось, что человек, осужденный по статье Уголовного кодекса, продолжает оставаться депутатом Государственной думы?

Это ведь тоже решение вопроса – ну не может он исполнять в полном объеме обязанности депутата из-за ограничений, наложенных судом – ну откажись от мандата…

В конце концов, избирался Рашкин по спискам, так что КПРФ не пострадает, следующий в очереди коммунист пройдет в депутаты. Там следующий Тарасов, второй секретарь МГК, который возглавляет Рашкин. Нельзя отпустить Тарасова из Мосгордумы? Так следующий Гребенник, бывший председатель райсовета в Щукино, тоже годный кадр.

Как говорил товарищ Сталин, «незаменимых у нас нет»… А что?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
фсб+ написал 25.01.2022 17:00
скоро рашке и рашкину ничего не будут продавать
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