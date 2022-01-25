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Московский листок

Рубль, акции и госдолг России рухнули на угрозе войны

Опубликовано 25.01.2022 в разделе комментариев 2

война россия
Рубль, акции и госдолг России рухнули на угрозе войны

На торгах в понедельник рубль пробил «дно» с ноября 2020 года, рынок акций потерял еще 20 млрд долларов в пересчете на капитализацию индекса РТС, а цены долговых бумаг правительства РФ рухнули до уровней, которых на бирже не видели с 2016 года.

На 14.56 мск курс доллара с расчетами «завтра» подскочил на 1,88 рубля, до 79,3050 рубля. Евро экспрессом проследовал отметки 88 и 89 рублей и торгуется по 89,55 рубля (максимум с июня-2020), прибавляя 1,73 рубля.

Индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию 43 крупнейших российских компаний, терял в моменте более 10%, а к началу пятого часа основной сессии находится на отметке 1274,7 пункта - минимальной с ноября-2020.

Индекс МосБиржи спикировал на 6,75%, снова переписал рекорд падения с начала пандемии и пробил годовое «дно» - 3158,46 пункта в низшей точке торгов.

Акции Сбербанка, потерявшие 38% с октябрьских максимумов, просели еще на 6,7% и едва не обновили минимум с ноября-2020.

Бумаги «Газпрома» рухнули на 8%, ВТБ - на 7,6%, «Роснефти» - на 5,8%, «Норникеля» - на 4,7%, «Новатэка» - на 6%.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, теряет 1,11% и торгуется на минимуме с 2016 года - 128,02 пункта. Доходности коротких бумаг (1-2 года) превысили 10% годовых, в то время как среднесрочные ОФЗ подбираются к этой отметке.

Ставки по 5-летним ОФЗ 26207 достигли 9,97%, по 6-летним ОФЗ-26212 - 9,95%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
фсб+ написал 25.01.2022 17:12
Акции падают везде в мире. А рубль чуть понизился. Если бы в два три раза, тогда можно задуматься, а так ни о чем!
Угроза войны с кем? Думайте о чем пишите, никаких новых войск нет на границе, учения просто.
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(без названия)
фсб+ написал 25.01.2022 17:02
ну теперь у вовы будет больше рублей
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