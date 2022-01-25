Рамзан Кадыров примеривается к месту Путина?

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

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1 Рамзан Кадыров сказал, что бы он сделал, будь он на месте Путина https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Чечня обходится россиянам в 300 млрд рублей в год https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Рубль, акции и госдолг России рухнули на угрозе войны

4 Кремль поручил Единой России повысить рейтинг https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Минздрав на время приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона",

7 Предложено давать россиянам 3 дня на простуду

8 Массовый сбой с электричеством в Центральной Азии произошел из-за перегрузки в Казахстане

9 Трамп доминирует в рейтинге кандидатов-республиканцев на выборах в 2024 году