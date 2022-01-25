Рамзан Кадыров примеривается к месту Путина?

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Рамзан Кадыров сказал, что бы он сделал, будь он на месте Путина https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Чечня обходится россиянам в 300 млрд рублей в год https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Рубль, акции и госдолг России рухнули на угрозе войны
4 Кремль поручил Единой России повысить рейтинг https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Минздрав на время приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона",
7 Предложено давать россиянам 3 дня на простуду
8 Массовый сбой с электричеством в Центральной Азии произошел из-за перегрузки в Казахстане
9 Трамп доминирует в рейтинге кандидатов-республиканцев на выборах в 2024 году
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Мармеладкина написал 25.01.2022 18:56
стоик7953 написал 25.01.2022 18:23
у чеченцев, в отличие от прибалтов, другие методы обеспечения справедливости?