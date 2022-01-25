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Московский листок

Рамзан Кадыров примеривается к месту Путина?

Опубликовано 25.01.2022 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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5 Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Минздрав на время приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона",

7 Предложено давать россиянам 3 дня на простуду

8 Массовый сбой с электричеством в Центральной Азии произошел из-за перегрузки в Казахстане

9 Трамп доминирует в рейтинге кандидатов-республиканцев на выборах в 2024 году



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Мармеладкина написал 25.01.2022 18:56
А что, тоже вариант. Эту идею Баранова следует обдумать.
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(без названия)
стоик7953 написал 25.01.2022 18:23
Чеченцы никогда не простят вертухаям и их хозяевам депортацию ?
у чеченцев, в отличие от прибалтов, другие методы обеспечения справедливости?
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