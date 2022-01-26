Кто будет воспитывать патриотизм и что это в их понимании?

Министерство культуры подготовило проект, направленный на "сохранение и укрепление традиционных ценностей" в России. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он находится на этапе общественного обсуждения.

В проекте сообщается, что угрозу традиционным ценностям несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций.

"Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее — деструктивной идеологии), включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру", — объясняют авторы документа.

А депутаты, имеющие миллионы долларов и недвижимость за рубежом родины, а многие гражданство и западные счета?

А то, что по ТВ показывают? А антинародные законы? А суды - где оправдательных приговоров 0.02%.

Культ эгоизма - это не про миллиардеров с шубохранилищами? В стране правят бандиты, воры, убийцы и террористы, которые хотят править безмозглыми рабами?