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Московский листок

Кто будет воспитывать патриотизм и что это в их понимании?

Опубликовано 26.01.2022 автором Барханов Г.Ю. в разделе комментариев 1

культура тупость
Кто будет воспитывать патриотизм и что это в их понимании?

Министерство культуры подготовило проект, направленный на "сохранение и укрепление традиционных ценностей" в России. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он находится на этапе общественного обсуждения.

В проекте сообщается, что угрозу традиционным ценностям несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций.

"Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее — деструктивной идеологии), включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру", — объясняют авторы документа.

А депутаты, имеющие миллионы долларов и недвижимость за рубежом родины, а многие гражданство и западные счета?

А то, что по ТВ показывают? А антинародные законы? А суды - где оправдательных приговоров 0.02%.

Культ эгоизма - это не про миллиардеров с шубохранилищами? В стране правят бандиты, воры, убийцы и террористы, которые хотят править безмозглыми рабами? 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 26.01.2022 00:49
Да уж,"идеологическое и психологическое воздействие враждебного запада"-на неокрепшие души российских олигархов,уже привело к тому,что почти весь свой наличный капитал (который формируется от продажи энергоресурсов)-они выводят из россии,стараются закупить там же,как можно больше недвижимости,то есть-просто "разлагаются на ходу".Не отстает от них и российский высший чиновничий корпус,занимаясь в точности-тем же самым,а в перерывах,вешает лапшу на уши электората-"о скрепах,единении власти и народа и патриотизме".А некоторые "патриоты-,не мудрствуя лукаво,просто являются гражданами нескольких государств,что само по себе вызывает сомнение-патриотами именно какой страны они все-таки являются?То есть,призывая народ к патриотизму,и.т.д,и.т.п,российская элита,на своем примере,демонстрирует нечто "прямо противоположное",и причем,настолько,что поверить в искренность таких призывов,могут,разве что-полностью психически неполноценные граждане.
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