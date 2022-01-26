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Московский листок

Навального, Соболь и Албурова внесли в реестр террористов и экстремистов

Опубликовано 26.01.2022 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Навального, Соболь и Албурова внесли в реестр террористов и экстремистов

Алексей Навальный и его несколько его соратников — Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Павел Зеленский, Андрей Фатеев, Ксения Фадеева, Захар Сарапулов, Егор Бутаков и Вадим Останин — внесены в реестр организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая информация появилась в на сайте Росфинмониторинга.

Ранее в перечень террористов и экстремистов были внесены двое других членов команды Навального — Леонид Волков и Иван Жданов.

Источник сведений, на основании которых данные лица внесены в реестр, засекречен под грифом ОБС.

В соответствии с российским законодательством, банки должны заморозить финансовые активы включенных в указанный список лиц и приостановить их обслуживание. Кроме того, фигурантам этого реестра запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете. Российское законодательство воспрещает им организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, за исключением тех, которые касаются уплаты зарплат, налогов и возмещения ущерба.

В настоящее время все перечисленные оппозиционеры, кроме отбывающего срок в заключении Алексея Навального, находятся за рубежом.

***

Но пока еще мы не за рубежом и не в тюрьме, и имеем право знать, в каких конкретно террористических актах замечен осужденный Навальный и остальные, не осужденные по причине того, что руки коротки?

Потому что кто такие "экстремисты" я не понимаю. Давно пытаюсь понять, морщу лоб - и не понимаю.

Чего там натырили Навальный с брательником - это бог весть, у нас спокон веку такой обычай - любого бери, да сажай. Но посадили его конкретно за воровство, а не за терроризм. А почему в базе Росфинмониторинга он отмечен как террорист? Его ж надо сажать тогда, благо ловить не надо. Но проблема - хоть какой-то, хоть малюсенький терроризм предъявить нужно. А то неудобно.

Еще интересней, находятся ли в списках Интерпола такие террористы, как Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и далее по перечню?

Понятно, что Интерполу надо предъявлять не только список, но и называть какие-то ужасные деяния, в которых замешаны означенные лица. И вот Интерпол их не ищет... А Росфинмониторинг уже включил в свой список.

Неудобно это - а вдруг они там в Европе чего-нибудь взорвут или зарежут кого? Или не зарежут, поскольку и в России никого не зарезали?

Вот статья 17 Конституции РФ в пункте 2 гласит: "Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения". А ведь понятно, что пользование банковскими счетами или право на свободу информации - это то самое контитуционное право, которое с рождения. 

Кто же его лишил этих гражан и на каком основании?

А лишил Росфинмониторинг, на секретном основании.

А кто такой Росфинмониторинг? А это подразделение Минфина. И получается, что министерство финансов может лишать граждан их конституционных прав по своему усмотрению?

Получается так. Сегодня Навальный, завтра кто угодно, хоть Путин. А что?

А.Б.



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