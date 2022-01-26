Товарищ Зимбовский, с возвращением! Или красная нить континентов

25 января 2022 года Мосгорсуд принял решение об освобождении Александра Зимбовского из-под ареста в зале апелляционного суда. Зимбовский провёл за решёткой 20 суток за участие в сходе солидарности с рабочими Казахстана. Сход проходил 6 января рядом с посольством Республики. Коммунисты РКРП, Трудовой России, ОКП, РМП-Москвы собирались передать резолюцию с выражением поддержки требований бастующих рабочих, но вместо этого сход был разогнан силами полиции, а 9 человек оказались в разных ОВД Москвы. К вечеру задержанных стали отпускать, Зимбовский же задержался в заключении на 3 недели.

21 января, отбыв 15-дневный срок по статье 19.3, Зимбовский, едва успев переступить порог спецприёмника в Сахарово, был снова задержан сотрудниками правоохранительных органов, и повторно направлен в Мещанский суд. Новое судебное решение всего лишь повторило предыдущее — Зимбовский снова получил 15 суток, но теперь уже по ст. 20.2., ч.8. Отбывать второй срок за солидарность с казахскими рабочими его оставили в Москве, в спецприёмнике № 1 на Симферопольском бульваре.

Отметим, что желание вновь посадить Зимбовского за решётку было столь запальчивым, что судебное решение не остановили даже грубые нарушения судебной процедуры. В итоге совместной работы адвокатов ОВД-инфо Марии Красовой и Александра Саламова 25 января суд второй инстанции отменил данное решение. А именно — переквалифицировал статью, по которой был осуждён Зимбовский с 20.2.,ч.8 (предусматривающую возможность административного ареста) на 20.2., ч.5 (не предусматривающую возможность административного ареста). В результате Зимбовский был освобождён в зале суда.

Российские власти изо всех сил постаралось проявить свою позицию о недопустимости выражения народной солидарности с трудящимися братской страны. 3-х недельное заключение Зимбовского стало своеобразным наказанием, показательно упреждающим подобные стремления.

Но движение народных масс, стоящих на защите своих трудовых прав, интернациональную солидарность с трудящимися других стран, красную нить, соединяющую рабочих всех континентов нельзя ни остановить, ни прервать. Это наследие человечества, это и его настоящий путь, и его будущее. И оно неизбежно.