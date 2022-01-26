Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Товарищ Зимбовский, с возвращением! Или красная нить континентов

Опубликовано 26.01.2022 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

суд закон
Товарищ Зимбовский, с возвращением! Или красная нить континентов

25 января 2022 года Мосгорсуд принял решение об освобождении Александра Зимбовского из-под ареста в зале апелляционного суда. Зимбовский провёл за решёткой 20 суток за участие в сходе солидарности с рабочими Казахстана. Сход проходил 6 января рядом с посольством Республики. Коммунисты РКРП, Трудовой России, ОКП, РМП-Москвы собирались передать резолюцию с выражением поддержки требований бастующих рабочих, но вместо этого сход был разогнан силами полиции, а 9 человек оказались в разных ОВД Москвы. К вечеру задержанных стали отпускать, Зимбовский же задержался в заключении на 3 недели.

21 января, отбыв 15-дневный срок по статье 19.3, Зимбовский, едва успев переступить порог спецприёмника в Сахарово, был снова задержан сотрудниками правоохранительных органов, и повторно направлен в Мещанский суд. Новое судебное решение всего лишь повторило предыдущее — Зимбовский снова получил 15 суток, но теперь уже по ст. 20.2., ч.8. Отбывать второй срок за солидарность с казахскими рабочими его оставили в Москве, в спецприёмнике № 1 на Симферопольском бульваре.

Отметим, что желание вновь посадить Зимбовского за решётку было столь запальчивым, что судебное решение не остановили даже грубые нарушения судебной процедуры. В итоге совместной работы адвокатов ОВД-инфо Марии Красовой и Александра Саламова 25 января суд второй инстанции отменил данное решение. А именно — переквалифицировал статью, по которой был осуждён Зимбовский с 20.2.,ч.8 (предусматривающую возможность административного ареста) на 20.2., ч.5 (не предусматривающую возможность административного ареста). В результате Зимбовский был освобождён в зале суда.

Российские власти изо всех сил постаралось проявить свою позицию о недопустимости выражения народной солидарности с трудящимися братской страны. 3-х недельное заключение Зимбовского стало своеобразным наказанием, показательно упреждающим подобные стремления.

Но движение народных масс, стоящих на защите своих трудовых прав, интернациональную солидарность с трудящимися других стран, красную нить, соединяющую рабочих всех континентов нельзя ни остановить, ни прервать. Это наследие человечества, это и его настоящий путь, и его будущее. И оно неизбежно.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы голосовать за "Единую Россию"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рамзан Кадыров примеривается к месту Путина?
Рамзан Кадыров примеривается к месту Путина?
25.01.2022
Валерий Гартунг требует дать ответ, почему растут цены!
Валерий Гартунг требует дать ответ, почему растут ...
25.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Реальная инфляция для россиян достигла почти 20% (0)
Россия оказалась на одном уровне с Мали, Либерией и Анголой в рейтинге восприятия коррупции (2)
Товарищ Зимбовский, с возвращением! Или красная нить континентов (0)
Миллиарды потратят на лекарства, не рекомендованные ВОЗ (0)
Навального, Соболь и Албурова внесли в реестр террористов и экстремистов (20)
Кто будет воспитывать патриотизм и что это в их понимании? (20)
Совсем не в ж...е (3)
Государь не прилетел почтить память своего августейшего предка (12)
Зимбовского выпустили из Сахарово (2)
Рамзан Кадыров примеривается к месту Путина? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Иран выбирает экономическую сделку вместо ядерной
Дарья Митина Дарья Митина: ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ!!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Продолжаем подводить итоги киногода-2021
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Президент утвердит правильные и неправильные ценности
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Германия мечется между Москвой и Вашингтоном
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss