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Московский листок

Белинский о вождях и стадии общественных формаций в России

Опубликовано 29.01.2022 автором Владимир Петлюк в разделе комментариев 1

Белинский о вождях и стадии общественных формаций в России

Вот проницательное наблюдение Белинского об общественном развитии: «Каждый великий человек совершает дело своего времени, решает современные ему вопросы, выражает своей деятельностью дух того времени, в которое он родился и развился (см. «Идея искусства»).

Это означает, что вождями нации становятся достойные люди, получившие свое высокое положение благодаря большим заслугами перед обществом, поэтому не в недостатках мышления или злом умысле вождей надо искать причины краха СССР и проблем современной России, а в закономерностях развития народа, которая объясняется теорией общественных формаций.

Согласно теории, развитие народов происходит путем смены общественных формаций. Формации имеют восходящую и нисходящую стадии развития, которыми определяются успехи или промахи вождей.

Именно в таком положении оказалась Россия. В стране сложился госкапитализм – несостоятельная и скоротечная общественная формация, которая быстро достигает своей вершины и тут же гибнет в результате экономического и политического кризисов.

Например, госкапитализм в СССР находился на восходящей стадии до 50-х годов, т.е. как раз при Сталине, это и сделало его великим. Затем началась нисходящая стадия, которая проявилась регулярным снижением прирост населения, вожди этой стадии заслужили от общества проклятия.

Когда общественная формация находится на нисходящей стадии, то никакие усилия власти или помощь дружественных государств не могут спасти от кризисов, выход из которых возможен только путем перехода к следующей общественной формации.

Такой следующей формацией для СССР был современный российский госкапитализм, начавшийся в 1991 г.

Современный российский госкапитализм также дошел до предела развития, что выражается совокупностью кризисов: экономического, демографического и политического.

Выйти из кризиса госкапитализма можно только переходом к следующей формации - коммунизму, который предсказан Марксом и наступит после уравнения зарплат и остановки их роста при сохранении современной системы централизованного управления.



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Всего комментариев к статье: 1
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Как ворона,
Истинно говорю. написал 29.01.2022 01:15
Которая долбит и долбит мерзлую лошадиную лепешку, так и Владимир Петлюк свою излюбленную и прямо сказать, лживую тему т.н. госкапитализма в СССР. И ведь никто его не направит на путь истинный, никто его не поправит и никто не подскажет в чем его, намеренное или по-глупости, заблуждение.
В коммунистическом государстве нет и быть не может ни гос, ни какого иного капитализма, как говориться, по-определению.
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