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Московский листок

Миллиарды потратят на лекарства, не рекомендованные ВОЗ

Опубликовано 26.01.2022 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Миллиарды потратят на лекарства, не рекомендованные ВОЗ

Правительство России направит более 20 миллиардов рублей на лекарства против коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина.

"Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — рассказали там.

При том, что этиопатогенетических средств против этой инфекции пока еще не зарегистрировано.

Тем не менее, более 15 миллиардов рублей пойдет на незарегистрированные в России препараты для лечения пациентов в больницах — власти приобретут не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира и не менее 515 тысяч упаковок ремдесивира и ряд других препаратов.

Ремдесивир - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 мая 2020 выдало в упрощённом порядке «разрешение для экстренного использования» ремдесивира для лечения COVID-19 в США. Полной сертификации не было, в России тем более.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально не рекомендует применять ремдесивир у пациентов с COVID-19. ВОЗ выпустила условную рекомендацию, в которой не рекомендуется применять ремдесивир у госпитализированных пациентов, независимо от тяжести заболевания, так как в настоящее время нет доказательств того, что ремдесивир улучшает показатели выживаемости и другие результаты лечения этих пациентов. Эта рекомендация, выпущенная 20 ноября, является частью действующих руководящих принципов по оказанию клинической помощи при COVID-19.

Но у премьера Мишустина свои взгляды на эффективность препаратов, возможно, более обоснованные, чем рекомендации ВОЗ. Ну и у правительства России есть 20 миллиардов, которые можно потратить.

 

 

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