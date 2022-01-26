Россия оказалась на одном уровне с Мали, Либерией и Анголой в рейтинге восприятия коррупции

Россия опустилась на 136 место место из 180 в Индексе восприятия коррупции Transparency International*, набрав 29 баллов из 100.

На одном уровне с Россией в рейтинге оказались африканские страны Мали, Либерия и Ангола.

Уровень восприятия коррупции в России Transparency International* называет «очень высоким». Объясняется это в том числе тем, что государство аккумулирует важные для общественного контроля сведения и скрывает их. В организации отметили, что на протяжении десяти лет оценка России в Индексе «колеблется незначительно, что отражает отсутствие системных изменений к лучшему в сфере противодействия коррупции».

«Последовательно сокращается число публичных должностных лиц, сведения о доходах и имуществе которых публикуются. Все больше информации о закупках, проводимых государственными ведомствами, также становится недоступно для общественного контроля», — говорится в публикации. Кроме того, на рейтинг негативно влияет вытеснение из публичного поля «негосударственных инициатив, транслирующих альтернативное мнение», поскольку это ведет к отсутствию подотчетности со стороны государства и публичных должностных лиц.

Годом ранее Россия оказалась на 129 месте в рейтинге, набрав 30 баллов.

Рейтинг восприятия коррупции составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей по всему миру. Ноль баллов означает максимальный уровень восприятия коррупции в государственном секторе, 100 баллов — минимальный уровень.

Лидерами рейтинга в 2021 году стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов. На последнем месте оказался Южный Судан с 11 баллами, Сомали и Сирия набрали по 13 баллов.

Среди стран Бывшего СССР наименьший уровень восприятия коррупции оказался в Эстонии (74 балла), Литве (61 балл), Латвии (59 баллов) и Грузии (55 баллов). Выше всего показатель оказался в Туркменистане (19 баллов), Таджикистане (25 баллов), Узбекистане (28 баллов) и России.