Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия оказалась на одном уровне с Мали, Либерией и Анголой в рейтинге восприятия коррупции

Опубликовано 26.01.2022 в разделе комментариев 2

коррупция капитализм
Россия оказалась на одном уровне с Мали, Либерией и Анголой в рейтинге восприятия коррупции

Россия опустилась на 136 место место из 180 в Индексе восприятия коррупции Transparency International*, набрав 29 баллов из 100.

На одном уровне с Россией в рейтинге оказались африканские страны Мали, Либерия и Ангола.

Уровень восприятия коррупции в России Transparency International* называет «очень высоким». Объясняется это в том числе тем, что государство аккумулирует важные для общественного контроля сведения и скрывает их. В организации отметили, что на протяжении десяти лет оценка России в Индексе «колеблется незначительно, что отражает отсутствие системных изменений к лучшему в сфере противодействия коррупции».

«Последовательно сокращается число публичных должностных лиц, сведения о доходах и имуществе которых публикуются. Все больше информации о закупках, проводимых государственными ведомствами, также становится недоступно для общественного контроля», — говорится в публикации. Кроме того, на рейтинг негативно влияет вытеснение из публичного поля «негосударственных инициатив, транслирующих альтернативное мнение», поскольку это ведет к отсутствию подотчетности со стороны государства и публичных должностных лиц.

Годом ранее Россия оказалась на 129 месте в рейтинге, набрав 30 баллов.

Рейтинг восприятия коррупции составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей по всему миру. Ноль баллов означает максимальный уровень восприятия коррупции в государственном секторе, 100 баллов — минимальный уровень.

Лидерами рейтинга в 2021 году стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов. На последнем месте оказался Южный Судан с 11 баллами, Сомали и Сирия набрали по 13 баллов.

Среди стран Бывшего СССР наименьший уровень восприятия коррупции оказался в Эстонии (74 балла), Литве (61 балл), Латвии (59 баллов) и Грузии (55 баллов). Выше всего показатель оказался в Туркменистане (19 баллов), Таджикистане (25 баллов), Узбекистане (28 баллов) и России. 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
2581 написал 26.01.2022 14:49
что такое восприятие коррупции? нельзя перевести на русский язык? / одобряют коррупцию?или? как понимать?
Ответить
(без названия)
проги написал 26.01.2022 14:45
Отсталое, бандито-ворочекиское, мафиозное формирование!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы голосовать за "Единую Россию"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рамзан Кадыров примеривается к месту Путина?
Рамзан Кадыров примеривается к месту Путина?
25.01.2022
Валерий Гартунг требует дать ответ, почему растут цены!
Валерий Гартунг требует дать ответ, почему растут ...
25.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Реальная инфляция для россиян достигла почти 20% (0)
Россия оказалась на одном уровне с Мали, Либерией и Анголой в рейтинге восприятия коррупции (2)
Товарищ Зимбовский, с возвращением! Или красная нить континентов (0)
Миллиарды потратят на лекарства, не рекомендованные ВОЗ (0)
Навального, Соболь и Албурова внесли в реестр террористов и экстремистов (20)
Кто будет воспитывать патриотизм и что это в их понимании? (20)
Совсем не в ж...е (3)
Государь не прилетел почтить память своего августейшего предка (12)
Зимбовского выпустили из Сахарово (2)
Рамзан Кадыров примеривается к месту Путина? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Иран выбирает экономическую сделку вместо ядерной
Дарья Митина Дарья Митина: ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ!!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Продолжаем подводить итоги киногода-2021
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Президент утвердит правильные и неправильные ценности
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Германия мечется между Москвой и Вашингтоном
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss