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Московский листок

Реальная инфляция для россиян достигла почти 20%

Опубликовано 26.01.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Реальная инфляция для россиян достигла почти 20%

По итогам 2021 года потребительская инфляция, рассчитанная по корзине товаров, которые реально ежедневно покупают россияне, достигла 18%, подсчитал исследовательский холдинг «Ромир».

В отличие от Росстата, который оценивает месячную инфляцию по условной корзине, индекс-дефлятор «Ромира» сформирован на основе 15 миллионов покупок, совершенных реальными российскими домохозяйствами в период 2008-20 гг. Он учитывает 200 товаров широкого потребления. Рассчитанная таким образом инфляция более чем вдвое превышает официальную цифру Росстата (8,4%) и выводит Россию в антилидеры по темпам роста цен среди развивающихся рынков.

Инфляцию выше на декабрь прошлого года зафиксировали лишь Аргентина (50,9%) и Турция (36,1%), а также ряд африканских государств.

Согласно Росстату, за 2021 год говядина и свинина подорожали на 15-16%, курятина - на 26,8%, мука - на 13,6%, яйца - на 16%, макароны - на 14,1%, морковь - на 32,7%, картофель - на 57%, капуста - на 139,1%.

Сами россияне оценивают инфляцию в 17,7%, показал декабрьский опрос ЦБ РФ. Больше половины - 58% - ждут, что рост цен останется «заметно выше 4%» - официальной цели центробанка, достичь которой в этом году поручил президент Владимир Путин.

 



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