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Московский листок

Три процента - истинный рейтинг партии власти

Опубликовано 26.01.2022 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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5 Министерство культуры РФ составило список «чуждых» для России ценностей https://forum-msk.org/material/news/1...

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7953 написал 26.01.2022 18:29
колониальный режим не может обладать партией потому, что сброд , собранный сраилем, по сути вертухаи?
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Статистика как продажная девка ОПГизма
Счет написал 26.01.2022 18:27
Ну и что, что 3%? Жулики и воры хоть сегодня нарисуют себе 300%. Впервой что ли врать-то?
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Три процента - истинный рейтинг партии власти
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