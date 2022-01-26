Три процента - истинный рейтинг партии власти

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Навального, Соболь и Албурова внесли в реестр террористов и экстремистов https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Россия оказалась на одном уровне с Мали, Либерией и Анголой в рейтинге восприятия коррупции https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Реальная инфляция для россиян достигла почти 20%
4 Три процента – истинный рейтинг «Единой России»
5 Министерство культуры РФ составило список «чуждых» для России ценностей https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Кадыров отреагировал на свои же слова об Украине
7 Правительство России направит более 20 миллиардов рублей на лекарства против коронавируса, https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Управляющий директор казахстанской компании покончил с собой
9 Брат Навального объявлен в розыск
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стоик7953 написал 26.01.2022 18:29
Счет написал 26.01.2022 18:27