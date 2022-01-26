Три процента - истинный рейтинг партии власти #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Навального, Соболь и Албурова внесли в реестр террористов и экстремистов https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россия оказалась на одном уровне с Мали, Либерией и Анголой в рейтинге восприятия коррупции https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Реальная инфляция для россиян достигла почти 20% 4 Три процента – истинный рейтинг «Единой России» 5 Министерство культуры РФ составило список «чуждых» для России ценностей https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Кадыров отреагировал на свои же слова об Украине 7 Правительство России направит более 20 миллиардов рублей на лекарства против коронавируса, https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Управляющий директор казахстанской компании покончил с собой 9 Брат Навального объявлен в розыск



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