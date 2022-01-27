Как несчастная Европа перенесёт наплыв экстремистов из команды Навального?

На сайте Росфинмониторинга опубликован новый перечень террористов и экстремистов, куда оказались включены хорошо известные зрителям YouTube ведущие популярных оппозиционных каналов во главе с Алексеем Навальным. Навальный, судя по количеству заведённых на него уголовных дел, вообще самый выдающийся злодей и расхититель в истории всех времён и народов. Последний раз 120 миллионов человек видели его в сюжете про нашумевший дворец с шестом в кальянной и аквадискотекой. После этого он уже год как за решёткой, но каким-то образом смог очутиться в рядах террористов-экстремистов. Видимо, у него очень длинные руки.

Остальные подельники (Жданов, Волков, Соболь, Албуров и др.) из России недавно уехали и наводнили Европу. Там, наверное, уже объявили режим повышенной готовности или чрезвычайную ситуацию. Столько экстремистов сразу в одном месте! Европейцам сейчас и носа из дома не высунуть. Зашторены окна, выключен свет. Прижимаясь к стенам домов, перебежками по дворам пробираются они за лекарствами и хлебом. Что тут говорить - одна Люба Соболь, кто её видел, чего стоит!

Фотограф Евгений Фельдман, сотрудничавший со многими популярными изданиями, сообщил об эмиграции из страны: «Если государство решает делать вид, что неприятных ему людей, тенденций и фактов не существует, документалистика становится невозможной. И я понимаю, что никакие ссылки на журналистские работы не помогут мне доказать, что я журналист, а не экстремистский экстремист». Правильно говорит, не помогут.

В бездуховной Европе с притоком такого числа экстремистов станет ещё хуже, пускай хуже и некуда. У нас же министерство культуры представило проект указа «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Там и патриотизм, и гуманизм, и крепкая семья. А среди угроз этим ценностям названы США и экстремисты.

Разве найти в Европе патриота, подобного депутату Госдумы от "Единой России" Фёдорову, который по ТВ на днях рассуждал о возможности сбросить атомную бомбу на территорию США? От экстремистов избавились, и за день в ленте всего-то: в Казани арендатор квартиры зарубил топором 24-летнего хоккеиста; бездомные собаки снова загрызли человека, на сей раз в Астраханской области; в Люберцах дочь убила отца молотком и вынесла его труп в подъезд; в Екатеринбурге кавказские группировки устроили перестрелку с погоней; сообщения о «минировании» поступили в школы Камчатки и Приморья; в Подмосковье ищут мужчину, который бросил умирать женатого любовника после БДСМ-игр...

Бедная, несчастная Европа - что же там будет сейчас твориться при участии российских экстремистов?