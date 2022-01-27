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Московский листок

Автобус в Воронеже взорвали не Навальный с Соболь

Опубликовано 27.01.2022 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Автобус в Воронеже взорвали не Навальный с Соболь

В "МК" слили инфу об украинских террористах, взорвавших автобус в Воронеже. Вся страна обсуждает. 

Никто не обсуждает, почему любой слив из спецслужб в прессу - всегда дезинформация. Хотя дезинформируют обыкновенно противника. Так кто противник у наших спецслужб? Так выходит, что пресса и общество, ведь это их дурачат.

***

Напомню. 12 августа прошлого года в 21.11 на остановке общественного транспорта «Плехановская», это в самом це6нтре Воронежа, внутри автобуса марки «ПАЗ», следовавшего по маршруту 10 «А», прогремел взрыв. В салоне находились 35 человек. Двое из них скончались, большинство пассажиров получили различные ранения.

Вот что писал ФОРУМ.мск по горячим следам. 

"Хотелось бы, конечно, точнее знать причину взрыва - не понятно, чего темнят специалисты? На месте отличить взрыв газового оборудования от взрывного устройства не слишком сложно. 

За кого нас держат? 

На видео можно понять, что взрыв произошел в головной части автобуса, но вышибло и заднее стекло, и даже дверцу багажного отсека сзади. Возгорания при этом не произошло. Газ так не взрывается..."

https://forum-msk.org/material/news/17347107.html

Тем не менее, официоз, ссылаясь на спецов, продолжал гнуть линию взрыва газового баллона.

Даже в публикации "слива" в МК написано: "Как пояснил информированный собеседник, версии взрыва газового баллона в салоне и войны между конкурирующими компаниями-перевозчиками более не рассматриваются".

Это полгода спустя! А до этого, стало быть, рассматривалось?

Уже 13 августа было известно: "Представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе. Об этом же ТАСС в четверг сообщил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров - все на дизеле".

А теперь цитируем прессу.

«Следствие установило предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. 

По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок. 

Версия теракта не подтверждается, заявил источник в правоохранительных органах изданию «Коммерсантъ». По его словам, на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе".

То есть "Примус" взорвался и разнесло целый автобус? При том, что "Примус" вообще-то работает на жидком топливе - керосине, бензине... А версия теракта "не подтверждается".

И вот, оказывается, все же теракт. 

Ладно. Но в течение 7 лет наши спецслужбы категорически отказывались рассматривать версии украинского терроризма. И когда в Ростове-на-Дону начали взрываться армейские мины-ловушки - это списали на ревность. И когда находили армейского же образца мины у железнодорожного переезда. И когда в Таганроге взрывались квартиры с полностью исправным газовым оборудованием. И когда на полигоне в Неклиновском районе взорвалась артиллерийская установка с полным боекомплектом - тогда вообще по всей округе спецгруппы со снайперами ловили диверсантов, но на финал - "само взорвалось". Ну и так далее...

Но вот, оказывается, он есть, украинский терроризм. И он уже бомбит Воронеж!

МК пишет: "Со слов источника, все подозреваемые установлены: они приехали в Россию и покинули страну по своим иностранным паспортам. При этом, как отмечает собеседник, местные спецслужбы были предупреждены компетентными органами о возможной активности диверсионной группы заранее, и у руководства ФСБ есть вопросы к работе коллег".

Ну, наверно, и ответы будут получены. Лет через семь-восемь.

Но вопросы хоть и через 7 лет, а подоспели вовремя - только и разговоров, что о войне с Украиной. А тут и casus belli подоспел, долго грелся, но вот, с пылу, с жару.

Вот только не хватает американского следа и контингента НАТО.

Анатолий Баранов



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