Войны никто не хотел, война была неизбежна

Трудно сказать, как назовут в будущем историки нынешние события:

- зимняя военная тревога,

- европейская военная тревога,

- предолимпийская военная тревога

или же

- предвоенные события,

но в любом случае ясно одно — происходящее уже оставит след в мировой истории.

Подобные события не возникают просто так.

Рост империалистических противоречий, системный кризис толкают мир в пропасть войны. Только война позволяет временно выпустить накопившийся «пар».

Эти очевидные для марксистов вещи позволили за десятилетия до начала предсказать Первую Мировую Войну, её ужас, размах и продолжительность. И это в то время, когда в обществе, политических и военных кругах всех стран господствовали иные мысли.

Тогда рассуждения про невозможность Большой и длительной войны при современном развитии вооружений и армий, невозможность войны по экономическим и финансовым причинам были банальной темой. В конце концов, после десятилетий мира в Европе, в новом веке прогресса и развития,

Большая война казалась нецивилизованной дикостью.

И хотя военные круги допускали возможность войны, но считали, что она будет короткой — достаточно будет предвоенной подготовки и имеющихся запасов. Как тогда было принято говорить: «До осеннего листопада».

Однако теоритическое принятие возможности неизбежности такой войны не означало, что она должна случиться здесь и сейчас.

До начала ПМВ было несколько кризисов, которые могли свалить Мир в войну, но дипломатическим путём они разрешались. Но необходимо учесть, что каждый из них толкал к росту шовинистической истерии и гонке вооружений.

И закономерно, что очередной кризис привёл к войне в 1914 г.

То, что война произошла именно в 1914, а не в 1915, — не случайность, ведь сыграли не только объективные факторы, но и субъективные.

Как верно было замечено: «Войну никто не хотел, война была неизбежна».

Гавриил Принцип 28 июня 1914 года убивает второго человека в Австро-Венгрии — Франца Фердинанда.

За подпольной организацией стояла сербская военная разведка, курируемая французской и российской разведками.

А дальше понеслось:

- 5 июля Германия заверила Австрию в полной поддержке в конфликте с Сербией.

- 6 июля немецкий посол заверил Министра Иностранных Дел Лорда Грея, что Австрия не планирует каких-либо аннексий в отношении Сербии, и попросил, чтобы англичане повлияли на Россию, которая, по их мнению, должна была склонить Сербию к уступке австрийским требованиям.

В то же время английский министр заверил германского посла в миролюбии России и обещал содействовать достижению взаимопонимания между военными блоками.

- 8 июля Лорд Грей встречается с русским послом и сообщает ему о возможном выступлении Австрии против Сербии, а также о враждебной позиции Германии по отношению к России.

- 9 июля английский министр вновь встречается с германским послом и заверяет в миролюбии России, а также в нейтральной позиции Великобритании между двумя военными блоками.

- 20 июля Англия предлагает России решить все разногласия с Австрией путём прямых переговоров между двумя странами.

Франция отвергает идею таких переговоров, считая, что переговоры России и Австрии были бы опасны, предлагая вместо этого сделать обращение Франции, Англии и России к Австрии с просьбой об умеренности. Франция при этом заверяет Россию в полной союзнической поддержке.

- 23 июля Австро-Венгрия предъявляет Сербии ультиматум из 10 пунктов. В нём она требует наказания виновных, запрета подрывной деятельности против Австрии и тп.

- 25 июля Российские власти принимают решение начать подготовку к мобилизации и другие военные приготовления, одновременно рекомендуют Сербии не оказывать сопротивление, а обратиться к Великим державам за посредничеством.

- 25 июля Сербия в той или иной степени приняла 9 из 10 пунктов ультиматума, отвергнув только один пункт — требование допустить австрийских следователей на территорию Сербии для расследования убийства Франца Фердинанда.

- В этот же день Россия и Франция обратились к Великобритании, чтобы она осудила опасную политику Австрии. Такая ясная позиция могла бы повлиять на Германию и предотвратить войну.

- 26 июля в беседе с братом немецкого кайзера, принцем Генрихом, король Великобритании Георг V заявил, что Англия приложит все усилия, чтобы остаться нейтральной.

- 28 июля в связи с отклонением одного из пунктов ультиматума Австро-Венгрия объявляет войну Сербии.

- 29 июля Россия принимает решение о полной мобилизации, однако затем под давлением Вильгельма II Николай II меняет позицию на частичную мобилизацию.

- 30 июля Австрия отвергает предложение Германии о посредничестве (Германия, советовала ограничиться занятием Белграда и вступить в переговоры с правительством Сербии).

- В этот же день Франция начала частичную мобилизацию, а Россия объявила о начале полной мобилизации с 31 июля 1914 года.

- 31 июля Германия предъявила ультиматум России об прекращении мобилизации, а в случае отказа пригрозила войной.

- 1 августа Германия объявила войну России.

Так за один месяц мир скатился в мировую войну.