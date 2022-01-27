Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Войны никто не хотел, война была неизбежна

Опубликовано 27.01.2022 автором Сергей Довгаль в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Войны никто не хотел, война была неизбежна

Трудно сказать, как назовут в будущем историки нынешние события:

- зимняя военная тревога,

- европейская военная тревога,

- предолимпийская военная тревога

или же

- предвоенные события,

но в любом случае ясно одно — происходящее уже оставит след в мировой истории.

Подобные события не возникают просто так.

Рост империалистических противоречий, системный кризис толкают мир в пропасть войны. Только война позволяет временно выпустить накопившийся «пар».

Эти очевидные для марксистов вещи позволили за десятилетия до начала предсказать Первую Мировую Войну, её ужас, размах и продолжительность. И это в то время, когда в обществе, политических и военных кругах всех стран господствовали иные мысли.

Тогда рассуждения про невозможность Большой и длительной войны при современном развитии вооружений и армий, невозможность войны по экономическим и финансовым причинам были банальной темой. В конце концов, после десятилетий мира в Европе, в новом веке прогресса и развития,

Большая война казалась нецивилизованной дикостью.

И хотя военные круги допускали возможность войны, но считали, что она будет короткой — достаточно будет предвоенной подготовки и имеющихся запасов. Как тогда было принято говорить: «До осеннего листопада».

Однако теоритическое принятие возможности неизбежности такой войны не означало, что она должна случиться здесь и сейчас.

До начала ПМВ было несколько кризисов, которые могли свалить Мир в войну, но дипломатическим путём они разрешались. Но необходимо учесть, что каждый из них толкал к росту шовинистической истерии и гонке вооружений.

И закономерно, что очередной кризис привёл к войне в 1914 г.

То, что война произошла именно в 1914, а не в 1915, — не случайность, ведь сыграли не только объективные факторы, но и субъективные.

Как верно было замечено: «Войну никто не хотел, война была неизбежна».

Гавриил Принцип 28 июня 1914 года убивает второго человека в Австро-Венгрии — Франца Фердинанда.

За подпольной организацией стояла сербская военная разведка, курируемая французской и российской разведками.

А дальше понеслось:

- 5 июля Германия заверила Австрию в полной поддержке в конфликте с Сербией.

- 6 июля немецкий посол заверил Министра Иностранных Дел Лорда Грея, что Австрия не планирует каких-либо аннексий в отношении Сербии, и попросил, чтобы англичане повлияли на Россию, которая, по их мнению, должна была склонить Сербию к уступке австрийским требованиям.

В то же время английский министр заверил германского посла в миролюбии России и обещал содействовать достижению взаимопонимания между военными блоками.

- 8 июля Лорд Грей встречается с русским послом и сообщает ему о возможном выступлении Австрии против Сербии, а также о враждебной позиции Германии по отношению к России.

- 9 июля английский министр вновь встречается с германским послом и заверяет в миролюбии России, а также в нейтральной позиции Великобритании между двумя военными блоками.

- 20 июля Англия предлагает России решить все разногласия с Австрией путём прямых переговоров между двумя странами.

Франция отвергает идею таких переговоров, считая, что переговоры России и Австрии были бы опасны, предлагая вместо этого сделать обращение Франции, Англии и России к Австрии с просьбой об умеренности. Франция при этом заверяет Россию в полной союзнической поддержке.

- 23 июля Австро-Венгрия предъявляет Сербии ультиматум из 10 пунктов. В нём она требует наказания виновных, запрета подрывной деятельности против Австрии и тп.

- 25 июля Российские власти принимают решение начать подготовку к мобилизации и другие военные приготовления, одновременно рекомендуют Сербии не оказывать сопротивление, а обратиться к Великим державам за посредничеством.

- 25 июля Сербия в той или иной степени приняла 9 из 10 пунктов ультиматума, отвергнув только один пункт — требование допустить австрийских следователей на территорию Сербии для расследования убийства Франца Фердинанда.

- В этот же день Россия и Франция обратились к Великобритании, чтобы она осудила опасную политику Австрии. Такая ясная позиция могла бы повлиять на Германию и предотвратить войну.

- 26 июля в беседе с братом немецкого кайзера, принцем Генрихом, король Великобритании Георг V заявил, что Англия приложит все усилия, чтобы остаться нейтральной.

- 28 июля в связи с отклонением одного из пунктов ультиматума Австро-Венгрия объявляет войну Сербии.

- 29 июля Россия принимает решение о полной мобилизации, однако затем под давлением Вильгельма II Николай II меняет позицию на частичную мобилизацию.

- 30 июля Австрия отвергает предложение Германии о посредничестве (Германия, советовала ограничиться занятием Белграда и вступить в переговоры с правительством Сербии).

- В этот же день Франция начала частичную мобилизацию, а Россия объявила о начале полной мобилизации с 31 июля 1914 года.

- 31 июля Германия предъявила ультиматум России об прекращении мобилизации, а в случае отказа пригрозила войной.

- 1 августа Германия объявила войну России.

Так за один месяц мир скатился в мировую войну.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы голосовать за "Единую Россию"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Три процента - истинный рейтинг партии власти
Три процента - истинный рейтинг партии власти
26.01.2022
Валерий Гартунг требует дать ответ, почему растут цены!
Валерий Гартунг требует дать ответ, почему растут ...
25.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дышать носом маме в ушко (0)
Войны никто не хотел, война была неизбежна (0)
"Московская премьера" - одна из точек сборки разделённой страны (0)
Автобус в Воронеже взорвали не Навальный с Соболь (1)
Как несчастная Европа перенесёт наплыв экстремистов из команды Навального? (1)
Три процента - истинный рейтинг партии власти (5)
Реальная инфляция для россиян достигла почти 20% (5)
Россия оказалась на одном уровне с Мали, Либерией и Анголой в рейтинге восприятия коррупции (6)
Товарищ Зимбовский, с возвращением! Или красная нить континентов (2)
Миллиарды потратят на лекарства, не рекомендованные ВОЗ (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Продолжаем подводить итоги киногода-2021 - 1
orphoprosecutor orphoprosecutor: Дышать носом маме в ушко
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Россия должна показать силу Украине и США
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Иран выбирает экономическую сделку вместо ядерной
Дарья Митина Дарья Митина: ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ!!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss