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Московский листок

Дышать носом маме в ушко

Опубликовано 27.01.2022 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

культура тупость
Дышать носом маме в ушко

Всем уже, думаю, известно, что Минкульт подготовил перечень традиционных российских ценностей, а также разрушительных идей и чуждых идеалов. Совсем скоро это превратится в специальный указ, который подпишет президент.

 

Я уже давно ничему не удивляюсь. Но это — просто вишенка на торте. Посреди мощной вспышки пандемии, сумасшедшего нагнетания военной темы, новых сильнейших ударов по оппозиции, инфляции, бесконечных коррупционных скандалов.... В лучшем случае это придумали идиоты. В худшем — прожженные циники, считающие идиотами нас с вами.

 

Остается только грустно смеяться. Что и делает непобедимый наш народ — в соцсетях, пока их не запретили как чуждую ценность.

 

Вчера прочитала в FB ответ одного интеллигентного москвича на предложенный Минкультом реестрик. Кто бы мог подумать, что чудесный рассказ Драгунского окажется так актуален спустя 60 лет после написания. Скидочку только на советское время сделайте — впрочем, по-моему, тогдашние реалии совсем не мешают. Итак:

 

Перечень истинных ценностей:

 

— лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе

 

— играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо

 

— слушать, как жук копается в коробочке

 

— в выходной день утром залезать к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке: как мы будем жить просторней, и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес

 

— смотреть телевизор: все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы

 

— дышать носом маме в ушко

 

— рассказы про красных кавалеристов, и чтобы они всегда побеждали

 

— звонить по телефону

 

— ходить в зоопарк! Там чудесные слоны. И есть один слоненок

 

— стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин

 

— ходить в кафе — есть мороженое и запивать его газированной водой. От неё колет в носу и слезы выступают на глазах

 

— лошади, у них такие красивые и добрые лица

 

Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей:

 

— когда приходят гости, вставать на стул и читать стихи

 

— когда папа с мамой уходят в театр

 

— яйца всмятку, когда их взбалтывают в стакане, накрошат туда хлеба и заставляют есть

 

— когда мама идет со мной погулять и вдруг встречает тетю Розу

 

— когда день рождения, играть в «каравай»

 

— когда ребята задаются

 

— когда в коридоре тесно и взрослые каждую минуту снуют туда-сюда, кто со сковородкой, кто с чайником, и кричат: «Дети, не вертитесь под ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!»

 

— когда по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами.

 

Отдохнули — и хватит! Потому что истинные ценности — это патриотизм, служение Отечеству, историческая память, высокие нравственные идеалы, защита института брака как союза мужчины и женщины, укрепление российской самобытности.

 

А «дышать носом маме в ушко» — это как-то подозрительно. Нет в этом никакого намека ни на историческую память, ни на укрепление самобытности... нет, это не годится.



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