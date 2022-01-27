Всем уже, думаю, известно, что Минкульт подготовил перечень традиционных российских ценностей, а также разрушительных идей и чуждых идеалов. Совсем скоро это превратится в специальный указ, который подпишет президент.

Я уже давно ничему не удивляюсь. Но это — просто вишенка на торте. Посреди мощной вспышки пандемии, сумасшедшего нагнетания военной темы, новых сильнейших ударов по оппозиции, инфляции, бесконечных коррупционных скандалов.... В лучшем случае это придумали идиоты. В худшем — прожженные циники, считающие идиотами нас с вами.

Остается только грустно смеяться. Что и делает непобедимый наш народ — в соцсетях, пока их не запретили как чуждую ценность.

Вчера прочитала в FB ответ одного интеллигентного москвича на предложенный Минкультом реестрик. Кто бы мог подумать, что чудесный рассказ Драгунского окажется так актуален спустя 60 лет после написания. Скидочку только на советское время сделайте — впрочем, по-моему, тогдашние реалии совсем не мешают. Итак:

Перечень истинных ценностей:

— лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе

— играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо

— слушать, как жук копается в коробочке

— в выходной день утром залезать к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке: как мы будем жить просторней, и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес

— смотреть телевизор: все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы

— дышать носом маме в ушко

— рассказы про красных кавалеристов, и чтобы они всегда побеждали

— звонить по телефону

— ходить в зоопарк! Там чудесные слоны. И есть один слоненок

— стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин

— ходить в кафе — есть мороженое и запивать его газированной водой. От неё колет в носу и слезы выступают на глазах

— лошади, у них такие красивые и добрые лица

Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей:

— когда приходят гости, вставать на стул и читать стихи

— когда папа с мамой уходят в театр

— яйца всмятку, когда их взбалтывают в стакане, накрошат туда хлеба и заставляют есть

— когда мама идет со мной погулять и вдруг встречает тетю Розу

— когда день рождения, играть в «каравай»

— когда ребята задаются

— когда в коридоре тесно и взрослые каждую минуту снуют туда-сюда, кто со сковородкой, кто с чайником, и кричат: «Дети, не вертитесь под ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!»

— когда по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами.

Отдохнули — и хватит! Потому что истинные ценности — это патриотизм, служение Отечеству, историческая память, высокие нравственные идеалы, защита института брака как союза мужчины и женщины, укрепление российской самобытности.

А «дышать носом маме в ушко» — это как-то подозрительно. Нет в этом никакого намека ни на историческую память, ни на укрепление самобытности... нет, это не годится.