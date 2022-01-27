ГД одобрила закон о проведении электронного голосования

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о единых правилах проведения дистанционного электродного голосования во всех регионах России и на выборах всех уровней. За принятие проекта закона проголосовали 296 депутатов, против выступили 74 парламентария, воздержался от участия в голосовании 1 народный избранник.

Согласно тексту законопроекта, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в России будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. При этом допускается, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию (например, в Москве такая система существует уже с 2019 года). Требования к таким информсистемам для ДЭГ будет устанавливать Центризбирком.

В правительстве данный проект закона уже одобрили. Кто б сомневался…

***

С самого начала было ясно, что примут.

Внесли единороссы во главе с депутатом Вяткиным. Предварительное обсуждение на комитете мы публиковали на "Социал ЗА".

КПРФ и СР заранее объявили, что будут голосовать против. ЕР, "Новые люди" и ЛДПР, что "за". Так по итогам голосования и вышло.

Теперь будем жить в новой реальности, где дважды два не четыре, даже не пять и не восемь, а чего изволите.

А.Б.