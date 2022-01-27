Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ГД одобрила закон о проведении электронного голосования

Опубликовано 27.01.2022 в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
ГД одобрила закон о проведении электронного голосования

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о единых правилах проведения дистанционного электродного голосования во всех регионах России и на выборах всех уровней. За принятие проекта закона проголосовали 296 депутатов, против выступили 74 парламентария, воздержался от участия в голосовании 1 народный избранник.

Согласно тексту законопроекта, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в России будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. При этом допускается, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию (например, в Москве такая система существует уже с 2019 года). Требования к таким информсистемам для ДЭГ будет устанавливать Центризбирком.

В правительстве данный проект закона уже одобрили. Кто б сомневался…

***

С самого начала было ясно, что примут.

Внесли единороссы во главе с депутатом Вяткиным. Предварительное обсуждение на комитете мы публиковали на "Социал ЗА".

КПРФ и СР заранее объявили, что будут голосовать против. ЕР, "Новые люди" и ЛДПР, что "за". Так по итогам голосования и вышло.

Теперь будем жить в новой реальности, где дважды два не четыре, даже не пять и не восемь, а чего изволите.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Крокодайл написал 27.01.2022 12:34
Теперь можно разгонять все избиркомы, всю эту учительскую шушеру - мастеров по вбросам и фальсификациям. Большая экономия бюджета.
Ответить
(без названия)
Длтдлтлд написал 27.01.2022 12:14
Ага, на перекуре, ну тады к баранову
Ответить
(без названия)
Длтдтлд написал 27.01.2022 12:13
Мотяааа
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы голосовать за "Единую Россию"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Три процента - истинный рейтинг партии власти
Три процента - истинный рейтинг партии власти
26.01.2022
Валерий Гартунг требует дать ответ, почему растут цены!
Валерий Гартунг требует дать ответ, почему растут ...
25.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство РФ выдвинуло зятя Назарбаева в совет директоров Газпрома (1)
28% промышленных компаний в России планируют сокращение сотрудников (0)
ГД одобрила закон о проведении электронного голосования (3)
Дышать носом маме в ушко (3)
Войны никто не хотел, война была неизбежна (3)
"Московская премьера" - одна из точек сборки разделённой страны (0)
Автобус в Воронеже взорвали не Навальный с Соболь (11)
Как несчастная Европа перенесёт наплыв экстремистов из команды Навального? (5)
Три процента - истинный рейтинг партии власти (7)
Реальная инфляция для россиян достигла почти 20% (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Кремлю придется воевать или сдаваться. К чему приводит не просчитанный блеф
Дарья Митина Дарья Митина: Продолжаем подводить итоги киногода-2021 - 1
orphoprosecutor orphoprosecutor: Дышать носом маме в ушко
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Россия должна показать силу Украине и США
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Иран выбирает экономическую сделку вместо ядерной
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss