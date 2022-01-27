28% промышленных компаний в России планируют сокращение сотрудников

Более четверти (28%) промышленных предприятий в России намерены провести оптимизацию и сократить работников. Об этом говорится в опубликованной аналитической записке «Изменение бизнес-процессов после пандемии COVID-19: результаты опроса предприятий», подготовленной аналитиками Центробанка.

Самая высокая доля тех, кто готов оптимизировать штат, — среди компаний, чья выручка не восстановилась до допандемийного уровня к третьему кварталу 2021 года, отмечает ЦБ. Среди них так ответили 38% опрошенных. Из компаний, которые смогли нарастить выручку до прежних показателей, все равно о сокращении сотрудников думают 19%.

«Прошедшая в период пандемии автоматизация отдельных рабочих процессов и передача непрофильных задач на аутсорсинг также будут способствовать сокращению численности сотрудников организаций», — говорится в материалах ЦБ.

В общем, пандемия пандемией, а рост безработицы гарантирован даже в условиях роста прибыли.

А.Б.