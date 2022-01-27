Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Правительство РФ выдвинуло зятя Назарбаева в совет директоров "Газпрома" https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Россиян предупредили о росте цен на детское питание
3 Лишь 3% украинцев доверяют российским СМИ
4 В "МК" слили инфу об украинских террористах, взорвавших автобус в Воронеже https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Россияне начали массово отказываться от ипотеки
6 Аналитики ЦБ: около 28% промышленных компаний в России планируют сокращение сотрудников https://forum-msk.org/material/news/1...
7 ГД одобрила закон о проведении электронного голосования в России на выборах всех уровней https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Три дня работы в Думе — 350 тыс. рублей в месяц. А чего добился ты?
9 "Роснефть" получила налоговые льготы за инвестиции в "генетические технологии"
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