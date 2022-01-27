Россияне начали массово отказываться от ипотеки #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Правительство РФ выдвинуло зятя Назарбаева в совет директоров "Газпрома" https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россиян предупредили о росте цен на детское питание 3 Лишь 3% украинцев доверяют российским СМИ 4 В "МК" слили инфу об украинских террористах, взорвавших автобус в Воронеже https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Россияне начали массово отказываться от ипотеки 6 Аналитики ЦБ: около 28% промышленных компаний в России планируют сокращение сотрудников https://forum-msk.org/material/news/1... 7 ГД одобрила закон о проведении электронного голосования в России на выборах всех уровней https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Три дня работы в Думе — 350 тыс. рублей в месяц. А чего добился ты? 9 "Роснефть" получила налоговые льготы за инвестиции в "генетические технологии"



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