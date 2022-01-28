Если режим сгнил, ничто не поможет

Вот все пишут-пишут, и никто ни за что не отвечает. Нет уж, автор этих строк не из таковых. Он идет ва-банк, и готов предсказать развитие событий. А если окажется не прав, бросит федеральную тему к чертям собачим; и займется муниципальными делами. Авось потянет.

То есть, и еще раз для ввода в тему, единороссы нуждаются позарез в крупной внешнеполитической победе, и чтобы доехать до выборного 2024-го. А то рейтинги рухнули уже сейчас, а дальше вообще катастрофа. Но затевать что-то в 2023 году будет поздно в связи с галопом инфляции и социально-экономическим ухудшением. Тогда хоть вверх ногами ходи, злому народу будет абсолютно похрен; и он перейдет к практическим действиям по свержению власти. Следовательно, надо предпринимать что-то именно в этом году, и этак до лета-осени.

Это к тому, что Кремлю абсолютно начхать, что янки напишут в письменных гарантиях. Все задумано заранее; и чтобы перевалить с больной головы на здоровую. И речь идет не об Украине, служащей лишь предлогом – а об ударе по всему имиджу Штатов. Если авторитет США-НАТО хотя бы зашатается, и о чем подробнее ниже, - тем более Байден никакой, и демократы с республиканцами на ножах, - тогда очень многие в мире дрогнут, и злые языки приутихнут. Но главное - никакой внутренней революции.

***

Даже допустим, что Кремль завоевал Украину полностью. Но ее жители будут ориентироваться на высокий социально-экономический уровень соседнего Евросоюза все равно, и националисты на этой почве получат второе дыхание в виде этакого развитого партизанского движения; а с поддержкой Штатов тем более. Все это приведет к уйме потерь и ресурсов, и все кончится крахом.

А если кормить аж целую Украину подобно Чечне, то ресурсы истратятся не просто быстро, а моментально; а главное, вопиющий беспредел такой несправедливости разозлит уже российских трудящихся с вытекающими последствиями. Тогда хрен вам, а не трансферт.

Патрушев понимает все это прекрасно - поэтому никакого вторжения в Украину не будет. Все это ложная цель, и возможное признание ДНР-ЛНР лишь заманивает в ловушку. Но это не значит, что автор отказывается от предыдущих слов. Конфликт с западом будет, и смотри выше еще раз. Только по-другому.

Надо выманить натовские войска поближе к удобному театру действий, то есть к России (что уже произошло), – сбить натовский истребитель или что-то подобное (мол, хотел напасть), - и поставить весь мир перед свершившимся фактом. И получается мощнейшая бомба под имидж запада. Если оный ринется в бой немедленно – вот и получит с подготовленных позиций еще больше, и с праведным возмущением всей российской общественности. А если не ринется, и замешкается на день-два, - все-таки оперативных сил мало, а российские позиции рядом, – МИРОВОЙ ШОК! Акела ни то, что промахнулся, а струсил. И тогда пусть хоть отключают СВИФТ, хоть истерят другое – ПОЗДНО! Нокаут. Мир потрясен мощью России с соответствующими бонусами.

Более того, все шито-крыто даже с точки зрения международного права. И Украину пальцем не тронули; и свой суверенитет защищали. А если янки напишут еще и «сам дурак» в упомянутых бумагах, так вообще все козыри на руках. Но все же главное, народ поднимает Путина на руки – мол, врезали самому западу – и оный попытается въехать в 2024-й подобно Цезарю в Рим.

***

Вроде бы рискованно. Но если ничего не будет и на этот раз, то единороссам конец все равно. «Патриотизм» и «скрепы» выгорят полностью, и еще неизвестно, что хуже. Так что комбинация весьма может быть. Но если автор все же ошибся, и ничего не будет – ну, значит переоценил путинский Совет Безопасности. Значит, там предпочитают умереть гарантированно, разве что через год. Хоть автор и окажется битым по уговору, а все равно приятно.

А вот если автор прав - то он и написал «попытается въехать» заранее. Потому что не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

Разумеется, не только единороссы, но и зюгановцы, и даже часть несознательных трудящихся завоют о «великой победе тысячелетней державы», «о чуде русского духа» и все такое в случае удачи милитаристской авантюры. Но если волна шовинизма спадет гораздо раньше, чем «патриоты» рассчитывали – а так и будет - то никаких преград на пути социалистической революции уже не останется.

То есть, фанфары вскружат голову, и все пойдет в разнос. Российские олигархи будут эксплуатировать еще сильнее; чиновники будут красть еще больше. Народ подивится месяц-другой, и спросит – Цезарь, мать иху, а почему живется-то плохо все равно?!.. Ну, ладно, проклятый запад мешал раньше - а сейчас что мешает?!.. Так что не доводи до греха.

И получается, что в лоб, что по лбу. Еще раз, если Путин струсит – «скрепы» выгорят, и конец. А если рискнет на милитаристскую авантюру, и даже получится – а сможет ли воспользоваться этим ради народа?.. Не окажется ли развращенная «элита» гораздо тупее и наглее, и вместо пользы получится вакханалия вседозволенности?!.. Риторический вопрос. Следовательно, если иной оппонент типа Патрушева уверен, что продолжит контролировать ситуацию — это его выбор. А если иной читатель совсем не уверен в этом – тогда «победа» может УСИЛИТЬ крах. Этакая последняя пьянка перед смертью. И подобные случаи в истории бывали не редко.

Но тогда и другой разговор. Если шовинистическая истерия уляжется гораздо быстрее, то реальный выход только один: модернизированный Советский Союз с социально-экономическим уровнем не хуже Евросоюза, и чтобы туда никто не бежал. То есть, сама история ЗАГОНЯЕТ нашу страну в социализм и в современный Советский Союз. Прямо-таки впихивает; и проблема лишь в субъективном факторе. Но это дело, как известно, поправимое. «Победа», в частности, может разбудить этот фактор даже быстрее.

Ну, посудите сами. Российские регионы получили фактически повсеместный республиканский статус со своими правительствами и министерствами. Следовательно, готовый аппарат для советских республик и модернизированной таким образом советской федерации создан. И вот почему второй Советский Союз будет лучше первого. Более того, и буржуазная система «разделения властей» самоуничтожилась. Удар по ней нанесен и всевластием президента (конституционная реформа), и фактическим уничтожением «местного самоуправления» законом о так называемой публичной власти (№414-21 год).

Но тогда финита ля комедия. Путин и олигархия виноваты во всем. Народное негодование соединяется в одной точке. Поэтому стоит заменить государственно-монополистическую вертикаль на советскую с уже готовым аппаратом – вот вам и социалистическая революция.

***

Политика единороссов ущербна изначально. И по простой причине. Пушки вместо масла не работают в современных условиях; и исторический прогресс, однако.

Единороссовский режим и сам не может ничего, и буржуазную демократию извел под корень. Поэтому и вынужден прибегать к милитаристскому авантюризму, и именно в силу провала внутренней эффективности. А раз так, социалистическая революция неминуема.

Да, хлопнуть дверью на исторической сцене единороссам еще возможно. Как это будет, автор и попытался предсказать. Но ничего другого уже нет. Конец. Если режим сгнил, ничто не поможет.