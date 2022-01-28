Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Операция "Вывод" и наши выводы

Опубликовано 28.01.2022 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
Операция "Вывод" и наши выводы

Особенно урожайным выдался 2021-й российский киногод на документальное кино. Мы в течение года подробно разбирали с вами лучшие отечественные докфильмы - «Амурскую Голгофу» Юлии Серьгиной, «Дальний план» Владимира Головнёва, «Пространство Лобачевского» Екатерины Ерёменко. Не могу не упомянуть ещё об одной фундаментальной киноработе - документальном проекте Олега Штрома «Операция «Вывод». 

«Вывод» в данном случае слово многозначное - имеется в виду и вывод советских войск из Афганистана 1989 года, и выводы, которые сегодня можно сделать с высоты тридцати прошедших лет.

Докфильм снят в телевизионном формате, сочетает кинохронику, экспертные интервью и исторический нарратив, озвучиваемый закадровым голосом актёра Михаила Жигалова. Сделан акцент именно на воспоминания очевидцев и участников оказания интернациональной помощи афганскому народу, экспертов, имеющих отношение к афганской проблематике, в основном говорят воины-интернационалисты и их командиры, в гораздо меньшей степени - политики. Доминирует мотив боевого братства, ностальгии, отчего фильм становится не историческим и не публицистическим, а больше «мемуарным», импрессионистским.

Как одна из персонажей фильма свидетельствую, что режиссёр Олег Штром записал сотни часов уникальных интервью с самыми разными экспертами - военными от рядовых до генералов, советскими военнопленными, афганскими участниками событий от людей, составлявших ближайшее окружение Наджибуллы, до моджахедов, советскими, российскими и афганскими политическими деятелями, как принимавшими решения в тот непростой для страны период, так и исполнявшими их.

По непонятным мне причинам в фильм вошла лишь малая их толика, не позволяющая ни разглядеть авторскую позицию, ни сформулировать отношение к прошедшим событиям и их урокам. То ли вездесущие цензоры поработали над смонтированным материалом, то ли избегание острых углов было условием государственной поддержки съёмок, то ли планируется снимать продолжение, куда войдут не нашедшие отражения в фильме материалы, - пока неизвестно.

В любом случае хочется, чтобы уникальные свидетельства и эксклюзивная информация, озвученные такими разными спикерами, не пропали в ходе межведомственных согласований и художественных советов, а непременно дошли до широкого зрителя - афганская тема, будучи до сих пор, вот уже тридцать с лишним лет одной из самых болезненных, сегодня обрела новое звучание в связи с неожиданными поворотами нашей общей истории.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы голосовать за "Единую Россию"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Россияне начали массово отказываться от ипотеки
Россияне начали массово отказываться от ипотеки
27.01.2022
Генерал вместо лося застрелил егеря?
Генерал вместо лося застрелил егеря?
27.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Если режим сгнил, ничто не поможет (1)
Операция "Вывод" и наши выводы (0)
Россияне начали массово отказываться от ипотеки (0)
Генерал вместо лося застрелил егеря? (6)
Правительство РФ выдвинуло зятя Назарбаева в совет директоров Газпрома (8)
28% промышленных компаний в России планируют сокращение сотрудников (5)
ГД одобрила закон о проведении электронного голосования (15)
Дышать носом маме в ушко (3)
Войны никто не хотел, война была неизбежна (8)
"Московская премьера" - одна из точек сборки разделённой страны (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Несессер
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Смеяться или плакать? Инстаграмм вернули...
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Смеяться или плакать? Инстаграм вернули...
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Европейцы начинают отказываться совать голову в "украинский котёл"
Дарья Митина Дарья Митина: Принимаю ставки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss