Операция "Вывод" и наши выводы

Особенно урожайным выдался 2021-й российский киногод на документальное кино. Мы в течение года подробно разбирали с вами лучшие отечественные докфильмы - «Амурскую Голгофу» Юлии Серьгиной, «Дальний план» Владимира Головнёва, «Пространство Лобачевского» Екатерины Ерёменко. Не могу не упомянуть ещё об одной фундаментальной киноработе - документальном проекте Олега Штрома «Операция «Вывод».

«Вывод» в данном случае слово многозначное - имеется в виду и вывод советских войск из Афганистана 1989 года, и выводы, которые сегодня можно сделать с высоты тридцати прошедших лет.

Докфильм снят в телевизионном формате, сочетает кинохронику, экспертные интервью и исторический нарратив, озвучиваемый закадровым голосом актёра Михаила Жигалова. Сделан акцент именно на воспоминания очевидцев и участников оказания интернациональной помощи афганскому народу, экспертов, имеющих отношение к афганской проблематике, в основном говорят воины-интернационалисты и их командиры, в гораздо меньшей степени - политики. Доминирует мотив боевого братства, ностальгии, отчего фильм становится не историческим и не публицистическим, а больше «мемуарным», импрессионистским.

Как одна из персонажей фильма свидетельствую, что режиссёр Олег Штром записал сотни часов уникальных интервью с самыми разными экспертами - военными от рядовых до генералов, советскими военнопленными, афганскими участниками событий от людей, составлявших ближайшее окружение Наджибуллы, до моджахедов, советскими, российскими и афганскими политическими деятелями, как принимавшими решения в тот непростой для страны период, так и исполнявшими их.

По непонятным мне причинам в фильм вошла лишь малая их толика, не позволяющая ни разглядеть авторскую позицию, ни сформулировать отношение к прошедшим событиям и их урокам. То ли вездесущие цензоры поработали над смонтированным материалом, то ли избегание острых углов было условием государственной поддержки съёмок, то ли планируется снимать продолжение, куда войдут не нашедшие отражения в фильме материалы, - пока неизвестно.

В любом случае хочется, чтобы уникальные свидетельства и эксклюзивная информация, озвученные такими разными спикерами, не пропали в ходе межведомственных согласований и художественных советов, а непременно дошли до широкого зрителя - афганская тема, будучи до сих пор, вот уже тридцать с лишним лет одной из самых болезненных, сегодня обрела новое звучание в связи с неожиданными поворотами нашей общей истории.