Минфин повысил минимальную цену на водку

Министерство финансов России утвердило повышение минимальной цены на водку и другой крепкий алкоголь.

Приказ Минфина опубликован на портале правовой информации. Документ подписал министр Антон Силуанов. Как следует из документа, минимальная розничная цена за поллитровую бутылку водки вырастет сразу на 7,4% и составит 261 рубль.

Самая дешевая поллитровая бутылка коньяка по решению Силуанова подорожает с 446 до 480 рублей (рост на 7,6%). Поллитровая бутылка бренди будет стоить минимум 348 рублей вместо прежних 324-ти.

В прошлый раз минимальные цены на крепкий алкоголь повысили с 1 января 2021 года. Тогда рост также составил 7%.

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Теперь больше никто не прикрывается разговорами о здоровье нации - просто повышают цены, чтоб поспеть за инфляцией...

Водка - такой же культовый продукт, как хлеб и колбаса, только они имеют срок хранения, а водка вечна, в прямом и переносном смысле.

Когда-то, во времекна неконвертируемого рубля, водку называли еще и самым надежным обеспечением нацвалюты. Сегодня уже нет. И отношение правительства к водке делается легковесным, как к обычному товару.

А с водкой не шутят!

А.Б.