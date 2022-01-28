Госдума разрешила приватизацию участков в зонах охраны источников водоснабжения

Госдума приняла в третьем чтении проект поправок к Земельному кодексу, который снимает ограничения на оборот участков в так называемом втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) рек, озер, каналов и водохранилищ, служащих источниками воды для питьевых и бытовых целей.

Документ отменяет запрет на приватизацию этих земель. В Росреестре настаивают, что это не создает дополнительных рисков загрязнения питьевых источников: «Эффективность привлечения к ответственности собственника земельного участка выше, чем арендатора».

Эксперты и экологи прогнозируют последующую застройку территорий, которая приведет к ухудшению качества питьевой воды, а граждане больше не смогут попасть на выкупленные берега.

Это в Швеции с 12-го века можно пройти сквозь любой участок к воде, чтобы искупаться или поймать рыбу на удочку с одним крючком. У нас сразу вырастает забор, колючая проволока и табличка: «Не влезай, убьет!»

Кто убьет? Неизвестно. Но убьет обязательно…

А.Б.