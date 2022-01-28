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Московский листок

Жену чеченского судьи доставили в Грозный "в соответствии с нормами УПК"

Опубликовано 28.01.2022 в разделе комментариев 5

суд закон
Жену чеченского судьи доставили в Грозный "в соответствии с нормами УПК"

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев заявил, что супруга судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный «в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса». Его слова опубликованы на сайте СПЧ.

Он отметил, что «с юридической точки зрения ситуация в целом понятна». Фадеев напомнил, что Мусаеву арестовали на 15 суток «за мелкое хулиганство» и сейчас она находится в спецприемнике МВД по Чечне, «где в соответствии с законом ее могут навестить прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии».

 «Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе», — заключил Фадеев.

Ну да, в домашнем халате, тапочках, без копейки денег и в 2 тысячах километров от своей квартиры.

У нас такие нормы, видимо, что позволяют хватать людей, оказавшихся в качестве свидетелей, прямо из дома, и везти их за несколько тысяч километров, чтобы увидеться со следователем. А если свидетель сопротивляется, то можно его наказать.

Ну и пока реакция главы СПЧ – единственная на обращения по поводу этого дела. СК и прокуратура пока молчат.

Представьте, выходите вы в домашних тапочках покурить на лестничную клетку, и тут вас вяжут, слегка пинают и везут, скажем, на Камчатку как свидетеля по какому-то неведомому вам делу. Там вас еще упаковывают на 15 суток за сопротивление, а потом выкидывают на улицу – иди домой. Идти рядом совсем, 10 тысяч километров. И все законно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ходжа написал 28.01.2022 14:07
А "мелкое хулиганство" она где совершила? Я не сомневался, что кремль утрется, но такого позорища не ожидал. От "фантастики" мужа навки до "соответствия нормам права" от защитника человеков. А право это называется - адат.
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(без названия)
стоик7953 написал 28.01.2022 13:51
Кадыров уже примерял себя на место карлика?
карлик трусливо смолчал?
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(без названия)
Ждлжлджлдж написал 28.01.2022 13:29
Мотя! - успел до меня, - с экрана читал, да?
комик
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(без названия)
Длтдолбтбл написал 28.01.2022 13:28
организм не договорил: "...развиваться в правовом поле путинской расеянии"
ну - по понятиям
(его тож чеченам отдадим, хуч, вроде, русский, - или таки каг фсигда?)
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(без названия)
Длтлдлдтдлу написал 28.01.2022 13:27
Владимир Владимирович Путин болеет, стареет.
У него хлебало как у пропойцы, член не функционирует уже пару лет, проблемы со сном.
А это несправедливо!
Он национальный лидер русских и президент россиян, работает в поте православного хлебала на русских и кидает остатки со стола россиянам, поднял дух граждан РФ на небывалую доселе глубину и в благодарность господь унижает его в глазах жен, любовниц, охраны, друзей-подельников и простых русских! Это несправедливо, значит виноваты все, отвечать будут все, умрут все из-за одного нестоящего члена.
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