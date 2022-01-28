Жену чеченского судьи доставили в Грозный "в соответствии с нормами УПК"

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев заявил, что супруга судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный «в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса». Его слова опубликованы на сайте СПЧ.
Он отметил, что «с юридической точки зрения ситуация в целом понятна». Фадеев напомнил, что Мусаеву арестовали на 15 суток «за мелкое хулиганство» и сейчас она находится в спецприемнике МВД по Чечне, «где в соответствии с законом ее могут навестить прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии».
«Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе», — заключил Фадеев.
Ну да, в домашнем халате, тапочках, без копейки денег и в 2 тысячах километров от своей квартиры.
У нас такие нормы, видимо, что позволяют хватать людей, оказавшихся в качестве свидетелей, прямо из дома, и везти их за несколько тысяч километров, чтобы увидеться со следователем. А если свидетель сопротивляется, то можно его наказать.
Ну и пока реакция главы СПЧ – единственная на обращения по поводу этого дела. СК и прокуратура пока молчат.
Представьте, выходите вы в домашних тапочках покурить на лестничную клетку, и тут вас вяжут, слегка пинают и везут, скажем, на Камчатку как свидетеля по какому-то неведомому вам делу. Там вас еще упаковывают на 15 суток за сопротивление, а потом выкидывают на улицу – иди домой. Идти рядом совсем, 10 тысяч километров. И все законно.
А.Б.
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ходжа написал 28.01.2022 14:07
стоик7953 написал 28.01.2022 13:51
карлик трусливо смолчал?
Ждлжлджлдж написал 28.01.2022 13:29
комик
Длтдолбтбл написал 28.01.2022 13:28
ну - по понятиям
(его тож чеченам отдадим, хуч, вроде, русский, - или таки каг фсигда?)
Длтлдлдтдлу написал 28.01.2022 13:27
У него хлебало как у пропойцы, член не функционирует уже пару лет, проблемы со сном.
А это несправедливо!
Он национальный лидер русских и президент россиян, работает в поте православного хлебала на русских и кидает остатки со стола россиянам, поднял дух граждан РФ на небывалую доселе глубину и в благодарность господь унижает его в глазах жен, любовниц, охраны, друзей-подельников и простых русских! Это несправедливо, значит виноваты все, отвечать будут все, умрут все из-за одного нестоящего члена.