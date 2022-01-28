Жену чеченского судьи доставили в Грозный "в соответствии с нормами УПК"

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев заявил, что супруга судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный «в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса». Его слова опубликованы на сайте СПЧ.

Он отметил, что «с юридической точки зрения ситуация в целом понятна». Фадеев напомнил, что Мусаеву арестовали на 15 суток «за мелкое хулиганство» и сейчас она находится в спецприемнике МВД по Чечне, «где в соответствии с законом ее могут навестить прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии».

«Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе», — заключил Фадеев.

Ну да, в домашнем халате, тапочках, без копейки денег и в 2 тысячах километров от своей квартиры.

У нас такие нормы, видимо, что позволяют хватать людей, оказавшихся в качестве свидетелей, прямо из дома, и везти их за несколько тысяч километров, чтобы увидеться со следователем. А если свидетель сопротивляется, то можно его наказать.

Ну и пока реакция главы СПЧ – единственная на обращения по поводу этого дела. СК и прокуратура пока молчат.

Представьте, выходите вы в домашних тапочках покурить на лестничную клетку, и тут вас вяжут, слегка пинают и везут, скажем, на Камчатку как свидетеля по какому-то неведомому вам делу. Там вас еще упаковывают на 15 суток за сопротивление, а потом выкидывают на улицу – иди домой. Идти рядом совсем, 10 тысяч километров. И все законно.

А.Б.