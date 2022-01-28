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Московский листок

На границе Таджикистана и Киргизии начались бои

Опубликовано 28.01.2022 в разделе комментариев 3

война взрыв
На границе Таджикистана и Киргизии начались бои

На границе Таджикистана и Киргизии начались боестолкновения между пограничниками двух стран. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и стягивают военную технику к границам. В ходе перестрелок пострадали более 15 человек, один погиб.

По данным пограничной службы киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в период с 17:30 до 18:00 (14:30–15:00 по мск) таджикские военные перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, которая соединяет киргизские города Баткен и Исфана. Спустя час таджикская сторона начала применять оружие — миномёты и гранатомёты, открыв огонь по пограничным подразделениям ГКНБ Кыргызской Республики в местности Чыр-Добо Баткенского района.

В свою очередь, таджикская сторона заявила, что дорога была перекрыта после того как киргизские пограничники начали "закидывать камнями автомобили граждан Таджикистана". Таджикистан расценил действия киргизских пограничников как агрессию "на своей территории".

Возникает вопрос: если Кыргызстан член ОДКБ и Таджикистан член ОДКБ — кого в этой ситуации должна защищать ОДКБ? И против кого?

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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В Москвабаде постоянные массовые драки между этими племенами
Серж путинист написал 28.01.2022 15:55
Если в разгар побоища мимо рядом проезжает полицейская машина с патрулем, не останавливается.
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(без названия)
м написал 28.01.2022 15:38
Да уж, союзнички....Им и дичать дальше не надо, уже дошли до "нужной кондиции"...
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 28.01.2022 15:38
Все это не наши проблемы, у нас своих выше крыши. И от отсутствия границ с южными соседями, и от отсутствия визового режима с ними! И уж совсем непонятно колоссальное, безвозмездное субсидирование соседей, вплоть до оплаты питания таджикских школьников и строительства для них новых школ...
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