На границе Таджикистана и Киргизии начались бои

На границе Таджикистана и Киргизии начались боестолкновения между пограничниками двух стран. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и стягивают военную технику к границам. В ходе перестрелок пострадали более 15 человек, один погиб.

По данным пограничной службы киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в период с 17:30 до 18:00 (14:30–15:00 по мск) таджикские военные перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, которая соединяет киргизские города Баткен и Исфана. Спустя час таджикская сторона начала применять оружие — миномёты и гранатомёты, открыв огонь по пограничным подразделениям ГКНБ Кыргызской Республики в местности Чыр-Добо Баткенского района.

В свою очередь, таджикская сторона заявила, что дорога была перекрыта после того как киргизские пограничники начали "закидывать камнями автомобили граждан Таджикистана". Таджикистан расценил действия киргизских пограничников как агрессию "на своей территории".

Возникает вопрос: если Кыргызстан член ОДКБ и Таджикистан член ОДКБ — кого в этой ситуации должна защищать ОДКБ? И против кого?