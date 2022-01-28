Почти в 50 российских регионах подорожал бензин #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Минфин повысил минимальную цену на водку https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Госдума разрешила приватизацию участков в зонах охраны источников водоснабжения https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Почти в 50 российских регионах отмечен рост цен на бензин 4 В Магадане с 27 января ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа бездомных собак на улицах 5 Жену чеченского судьи Янгулбаева доставили в Грозный «в соответствии с нормами УПК» https://forum-msk.org/material/news/1... 6 В Петербурге арестован главный врач 7 На границе Таджикистана и Киргизии начались бои https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Лавина сошла на Транскавказсую магистраль и перекрыла единственную дорогу, которая связывает Россию и Южную Осетию 9 В парламенте Литвы потребовали вывести российские войска



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