Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почти в 50 российских регионах подорожал бензин

Опубликовано 28.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Минфин повысил минимальную цену на водку https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Госдума разрешила приватизацию участков в зонах охраны источников водоснабжения https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Почти в 50 российских регионах отмечен рост цен на бензин

4 В Магадане с 27 января ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа бездомных собак на улицах

5 Жену чеченского судьи Янгулбаева доставили в Грозный «в соответствии с нормами УПК» https://forum-msk.org/material/news/1...

6 В Петербурге арестован главный врач

7 На границе Таджикистана и Киргизии начались бои https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Лавина сошла на Транскавказсую магистраль и перекрыла единственную дорогу, которая связывает Россию и Южную Осетию

9 В парламенте Литвы потребовали вывести российские войска



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы голосовать за "Единую Россию"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Почти в 50 российских регионах подорожал бензин
Почти в 50 российских регионах подорожал бензин
28.01.2022
ПЦР - сотни миллиардов рублей из карманов граждан
ПЦР - сотни миллиардов рублей из карманов граждан
28.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почти в 50 российских регионах подорожал бензин (0)
На границе Таджикистана и Киргизии начались бои (10)
Жену чеченского судьи доставили в Грозный "в соответствии с нормами УПК" (7)
ПЦР - сотни миллиардов рублей из карманов граждан (0)
Госдума разрешила приватизацию участков в зонах охраны источников водоснабжения (4)
Минфин повысил минимальную цену на водку (9)
Если режим сгнил, ничто не поможет (35)
Операция "Вывод" и наши выводы (5)
Россияне начали массово отказываться от ипотеки (2)
Генерал вместо лося застрелил егеря? (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Смерть деда
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Крым под прицелом: Как США намерены изменить Конвенцию Монтрё и запустить авианосцы в Чёрное море
Дарья Митина Дарья Митина: Несессер
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Смеяться или плакать? Инстаграмм вернули...
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Смеяться или плакать? Инстаграм вернули...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss