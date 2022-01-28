Почти в 50 российских регионах подорожал бензин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Минфин повысил минимальную цену на водку https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Госдума разрешила приватизацию участков в зонах охраны источников водоснабжения https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Почти в 50 российских регионах отмечен рост цен на бензин
4 В Магадане с 27 января ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа бездомных собак на улицах
5 Жену чеченского судьи Янгулбаева доставили в Грозный «в соответствии с нормами УПК» https://forum-msk.org/material/news/1...
6 В Петербурге арестован главный врач
7 На границе Таджикистана и Киргизии начались бои https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Лавина сошла на Транскавказсую магистраль и перекрыла единственную дорогу, которая связывает Россию и Южную Осетию
9 В парламенте Литвы потребовали вывести российские войска
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