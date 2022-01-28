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Московский листок

Блокадников не пустили на Пискаревское кладбище из-за Путина

Опубликовано 28.01.2022 автором Ирина Комолова в разделе комментариев 1

путин цензура кремль
Блокадников не пустили на Пискаревское кладбище из-за Путина

Блокадников и их родственников не пустили на Пискаревское кладбище в День снятия блокады.

С утра там "возлагалась" местная власть и "профессиональные ветераны", потом ждали президента. Старики, засыпаемые снегом, стояли за воротами. Кто-то терпеливо ждал, кто-то не выдерживал. Говорят, некоторые передавали полицейским в оцеплении цветы, просили положить за них.

Для тех, кто никогда не бывал на Пискаревском: это ОЧЕНЬ большое кладбище. И когда группа важных персон идет под телекамерами по центральной аллее, ничто не мешает разрешить движение по другим аллеям и тем более - по всей остальной территории, тем, кто пришел на могилы жертв блокады.

Днище. Я помню в 1999 году на 27 января в Питер приезжал Ельцин, было -18 градусов, и нас - "политических" и ветеранов - загнали из центральной аллеи на боковые. Ждали, когда пройдет "царь". Но даже тогда не было такого позора, чтобы ЗАКРЫТЬ весь мемориал и держать стариков-блокадников под забором, как замерзающих уличных собак.

С праздником нас, ленинградцы! С каким мы заслужили...

И простите нас, герои блокады!

От редакции: Так еще и с цветами неприличность полная, сообщает Антон Хардин. Мало того, что Путин не привез с собой букет, а специально обученная женщина вручила ему его перед возложением. Так потом его, как только сняли сюжет и Путин ушел, его сразу же забрал сотрудник ФСО - видимо, чтобы враги не сняли потожировые остатки с рук российского лидера...

Тут уж какие блокадники, тут скоро воздух воекруг президента начнут в мешочек собирать и увозить на спецхранение...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 28.01.2022 20:46
В такие вот моменты и вылезают наружу все "скрепы,единение народа с властью и патриотизм".То есть,когда власти это требуется,она сразу же начинает "призывать,скреплять и обьединять",а как доходит до дела,на поверхность выплывает их "истинное лицо",которому,в сущности нет никакого дела ни до "величия россии",ни до "патриотизма",да и народ для них,всего лишь-расходный материал,который они используют в своих личных,корыстных целях.Ведь,одно дело "публично сюсюкать перед ветеранами",или,использовать их,как орудие против оппозиции,и совсем другое-помочь им по настоящему(что всегда делается со скрипом и тоже-для всеобщей показухи).
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