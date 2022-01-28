Блокадников не пустили на Пискаревское кладбище из-за Путина

Блокадников и их родственников не пустили на Пискаревское кладбище в День снятия блокады.

С утра там "возлагалась" местная власть и "профессиональные ветераны", потом ждали президента. Старики, засыпаемые снегом, стояли за воротами. Кто-то терпеливо ждал, кто-то не выдерживал. Говорят, некоторые передавали полицейским в оцеплении цветы, просили положить за них.

Для тех, кто никогда не бывал на Пискаревском: это ОЧЕНЬ большое кладбище. И когда группа важных персон идет под телекамерами по центральной аллее, ничто не мешает разрешить движение по другим аллеям и тем более - по всей остальной территории, тем, кто пришел на могилы жертв блокады.

Днище. Я помню в 1999 году на 27 января в Питер приезжал Ельцин, было -18 градусов, и нас - "политических" и ветеранов - загнали из центральной аллеи на боковые. Ждали, когда пройдет "царь". Но даже тогда не было такого позора, чтобы ЗАКРЫТЬ весь мемориал и держать стариков-блокадников под забором, как замерзающих уличных собак.

С праздником нас, ленинградцы! С каким мы заслужили...

И простите нас, герои блокады!

От редакции: Так еще и с цветами неприличность полная, сообщает Антон Хардин. Мало того, что Путин не привез с собой букет, а специально обученная женщина вручила ему его перед возложением. Так потом его, как только сняли сюжет и Путин ушел, его сразу же забрал сотрудник ФСО - видимо, чтобы враги не сняли потожировые остатки с рук российского лидера...

Тут уж какие блокадники, тут скоро воздух воекруг президента начнут в мешочек собирать и увозить на спецхранение...

А.Б.