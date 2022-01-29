Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Впервые в истории РФ нас на 1 миллион меньше

Опубликовано 29.01.2022 в разделе комментариев 0

Впервые в истории РФ нас на 1 миллион меньше

Естественная убыль населения в 2021 году впервые в новой истории России достигла 1,04 млн человек. Последний раз показатель приближался к этому уровню в 2000 году.

Численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек, снизившись за год почти на 693 тыс. человек (минус 0,5%). Это следует из предварительной оценки численности постоянного населения, размещенной Росстатом 28 января. 

Прежний максимум был в 2002 году — минус 686 тыс. человек. В целом убыль населения России фиксируется четвертый год подряд. За этот период население страны сократилось на 1,4 млн человек, следует из данных Росстата.

***

Не монголы на мелких злых лошадях и не нацисты на танках "Тигр" - сами, естественным путем. Легли да померли.

Я уже столько раз писал, что показатели продолжительности жизни и здоровья народа являются главными в оценке любого правительства, что само правительство стало это повторять. Но что толку? Оценка явно неудовлетворительная, а правителству хоть бы хрен по деревне!

И на эпидемию не надо валить - моровое поветрие в 21-м веке - нонсенс и полная вина власти, не сумевшей отстроить систему здравоохранения.

В Америке еще хуже? А какое нам дело до Америки? У них своего президента выбирают и свой парламент. А у нас... не выбирают, у нас бог дает. 

Поэтому спросить за эту катастрофу положительно не с кого. Виновные завтра к тебе придут и накажут, чтоб не разевал варежку.

Хотя, думаю, не в пандемии дело, а в том, что Россия уходит от власти, которая не хочет уходить сама. Уходит единственным доступным ей способом, откуда уж не возвращаются.

Еще не так много лет пройдет, и на просторах обезлюдевшей России будет стоять одинокий Путин, не понимая, куда все делись?

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы голосовать за "Единую Россию"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Почти в 50 российских регионах подорожал бензин
Почти в 50 российских регионах подорожал бензин
28.01.2022
ПЦР - сотни миллиардов рублей из карманов граждан
ПЦР - сотни миллиардов рублей из карманов граждан
28.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Белинский о вождях и стадии общественных формаций в России (1)
Впервые в истории РФ нас на 1 миллион меньше (0)
Еще раз об упразднении денег (1)
Блокадников не пустили на Пискаревское кладбище из-за Путина (5)
Почти в 50 российских регионах подорожал бензин (0)
На границе Таджикистана и Киргизии начались бои (10)
Жену чеченского судьи доставили в Грозный "в соответствии с нормами УПК" (7)
ПЦР - сотни миллиардов рублей из карманов граждан (1)
Госдума разрешила приватизацию участков в зонах охраны источников водоснабжения (4)
Минфин повысил минимальную цену на водку (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Это большая честь для меня
Дарья Митина Дарья Митина: В столице прошла "Московская премьера"
orphoprosecutor orphoprosecutor: Смерть деда
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Крым под прицелом: Как США намерены изменить Конвенцию Монтрё и запустить авианосцы в Чёрное море
Дарья Митина Дарья Митина: Несессер
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss