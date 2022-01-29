Впервые в истории РФ нас на 1 миллион меньше

Естественная убыль населения в 2021 году впервые в новой истории России достигла 1,04 млн человек. Последний раз показатель приближался к этому уровню в 2000 году.

Численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек, снизившись за год почти на 693 тыс. человек (минус 0,5%). Это следует из предварительной оценки численности постоянного населения, размещенной Росстатом 28 января.

Прежний максимум был в 2002 году — минус 686 тыс. человек. В целом убыль населения России фиксируется четвертый год подряд. За этот период население страны сократилось на 1,4 млн человек, следует из данных Росстата.

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Не монголы на мелких злых лошадях и не нацисты на танках "Тигр" - сами, естественным путем. Легли да померли.

Я уже столько раз писал, что показатели продолжительности жизни и здоровья народа являются главными в оценке любого правительства, что само правительство стало это повторять. Но что толку? Оценка явно неудовлетворительная, а правителству хоть бы хрен по деревне!

И на эпидемию не надо валить - моровое поветрие в 21-м веке - нонсенс и полная вина власти, не сумевшей отстроить систему здравоохранения.

В Америке еще хуже? А какое нам дело до Америки? У них своего президента выбирают и свой парламент. А у нас... не выбирают, у нас бог дает.

Поэтому спросить за эту катастрофу положительно не с кого. Виновные завтра к тебе придут и накажут, чтоб не разевал варежку.

Хотя, думаю, не в пандемии дело, а в том, что Россия уходит от власти, которая не хочет уходить сама. Уходит единственным доступным ей способом, откуда уж не возвращаются.

Еще не так много лет пройдет, и на просторах обезлюдевшей России будет стоять одинокий Путин, не понимая, куда все делись?

Анатолий Баранов