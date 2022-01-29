В Мангистауской области нефтяники требуют прекращения репрессий и свободы профсоюзной деятельности!

В течение этой недели рабочие различных нефтесервисных компаний в Мангистауской области продолжали требовать прекращения политических репрессий, а именно массовых задержаний, пыток и обвинений активистов в «терроризме» и в «организации массовых беспорядков». Попутно выдвигаются и чисто социально-экономические требования.

Так, 28 января рабочие нефтесервисной компании «Каспиан Фуд» записали видеообращение на имя президента Токаева, в котором потребовали прекратить преследовать активистов, признать уже существующий независимый профсоюз и прекратить давление на него со стороны властей и работодателя, а также повысить заработную плату и улучшить условия труда.

Еще в понедельник 24 января нефтяники ТОО «Каламкас Мунай» и ТОО «Мангыстауэнергомунай» потребовали в аналогичном видеообращении прекратить репрессии и перестать фабриковать уголовные дела на участников мирных митингов в Казахстане. Помимо прочего они добиваются свободы профсоюзной деятельности.

В этот же день выступили с таким же требованием и рабочие нефтесервисной компании ТОО «Актаукрантехсервис» из Жетыбая, обратившись к президенту с призывом прекратить практику массовых арестов, обысков, избиений и пыток участников январских митингов в стране. Также они потребовали увеличить заработные платы и улучшить условия труда.

Остается в силе и обещание провести массовые митинги и забастовки в регионе, если волна репрессий будет продолжаться. Примечательно, что всё чаще в своих выступлениях рабочие требуют свободы профсоюзной деятельности и признания созданными ими независимых объединений на их предприятиях с целью проведения переговоров для заключения коллективных договоров.

Но как видим, даже после январских событий работодатели и власти повсеместно отказывают в признании созданных самими рабочими профсоюзов, что ведет к новому витку противостояния и может выльется рано или поздно в новые забастовки и масштабные акции протеста в Мангистауской области и в западно-казахстанских нефтедобывающих регионах.