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Московский листок

В Мангистауской области нефтяники требуют прекращения репрессий и свободы профсоюзной деятельности!

Опубликовано 29.01.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм

Источник: Информационный центр Рабочего движения стран СНГ

В течение этой недели рабочие различных нефтесервисных компаний в Мангистауской области продолжали требовать прекращения политических репрессий, а именно массовых задержаний, пыток и обвинений активистов в «терроризме» и в «организации массовых беспорядков». Попутно выдвигаются и чисто социально-экономические требования.

 

Так, 28 января рабочие нефтесервисной компании «Каспиан Фуд» записали видеообращение на имя президента Токаева, в котором потребовали прекратить преследовать активистов, признать уже существующий независимый профсоюз и прекратить давление на него со стороны властей и работодателя, а также повысить заработную плату и улучшить условия труда.

 

Еще в понедельник 24 января нефтяники ТОО «Каламкас Мунай» и ТОО «Мангыстауэнергомунай» потребовали в аналогичном видеообращении прекратить репрессии и перестать фабриковать уголовные дела на участников мирных митингов в Казахстане. Помимо прочего они добиваются свободы профсоюзной деятельности.

 

В этот же день выступили с таким же требованием и рабочие нефтесервисной компании ТОО «Актаукрантехсервис» из Жетыбая, обратившись к президенту с призывом прекратить практику массовых арестов, обысков, избиений и пыток участников январских митингов в стране. Также они потребовали увеличить заработные платы и улучшить условия труда.

 

Остается в силе и обещание провести массовые митинги и забастовки в регионе, если волна репрессий будет продолжаться. Примечательно, что всё чаще в своих выступлениях рабочие требуют свободы профсоюзной деятельности и признания созданными ими независимых объединений на их предприятиях с целью проведения переговоров для заключения коллективных договоров.

 

Но как видим, даже после январских событий работодатели и власти повсеместно отказывают в признании созданных самими рабочими профсоюзов, что ведет к новому витку противостояния и может выльется рано или поздно в новые забастовки и масштабные акции протеста в Мангистауской области и в западно-казахстанских нефтедобывающих регионах.



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