КПРФ и СР против закона "Об электроэнергетике" #госдума #социалза #кпрф #ср #коломейцев #нилов Изменения закона "Об электроэнергетике", которые предлагает "Единая Россия", удушают производство и бизнес. Так полагают в СР (депутат Олег Нилов) и в КПРФ депутат Николай Коломейцев). #Госдума, #СоциалЗа, #СР, #КПРФ, #Коломейцев, #Нилов,



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться