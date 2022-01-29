Изменения закона "Об электроэнергетике", которые предлагает "Единая Россия", удушают производство и бизнес. Так полагают в СР (депутат Олег Нилов) и в КПРФ депутат Николай Коломейцев).
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#госдума #социалза #кпрф #ср #коломейцев #нилов
КПРФ и СР против закона "Об электроэнергетике"
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