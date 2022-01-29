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Московский листок

КПРФ и СР против закона "Об электроэнергетике"

Опубликовано 29.01.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф #ср #коломейцев #нилов

Изменения закона "Об электроэнергетике", которые предлагает "Единая Россия", удушают производство и бизнес. Так полагают в СР (депутат Олег Нилов) и в КПРФ депутат Николай Коломейцев).

#Госдума, #СоциалЗа, #СР, #КПРФ, #Коломейцев, #Нилов,



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Полный Делягин N 26
29.01.2022
КПРФ и СР против закона "Об электроэнергетике"
КПРФ и СР против закона "Об электроэнергетике"
29.01.2022
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