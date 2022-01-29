Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кремлю придется воевать или сдаваться. К чему приводит непросчитанный блеф

Опубликовано 29.01.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
Кремлю придется воевать или сдаваться. К чему приводит непросчитанный блеф

Похоже, блеф Кремля стал неуправляемым. Запад перестал заниматься уговорами и пустил в ход «встречную эскалацию».

Судя по тому, что заявляют официальные лица США и НАТО в Кремль отправлен «письменный ответ» примерно такого же хамского содержания, какими были изначальные путинские "требования". Столтенберг предложил собирать манатки и валить из Украины, Грузии и Молдавии.

Полностью провалились переговоры «нормандского формата» с участием Козака, что говорит о том, что и продавливать Украину на выполнение «Минских соглашений» никто на Западе пока особенно не собирается. Переброска войск, танковые армады и гиперзвуковые ракеты никого особенно не впечатлили. Путин поставлен перед выбором, либо воевать, давать военный и военно-технический ответ, как обещал, либо сдаваться и принимать «утешительные переговоры» по вопросам, предложенным США. Никто, как видим, не собирается даже спасать лицо российского президента.

Государственная российская пропаганда пока в растерянности. У Соловьева утром ещё звучала слабая надежда, что документ США просили не публиковать, так как в нем есть разделы, в которых американцы сдаются. Но, очевидно, что сам он в это уже не верит и лучшее, что придумал Соловьев на своём канале в youtube, так это представить победой сам факт того, что американцев «заставили» дать письменный ответ.

Героическая победа, заслуживающая памятника. «Путин принуждает американцев ответить письменно», - какая богатая тема для внутреннего художественного освоения.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
2213 написал 29.01.2022 10:32
Этот "блеф",как раз-неплохо управляемый,и управляется он явно не из кремля,поскольку,в ,серьезно противостоять нато,у россии сегодня никаких возможностей нет,а значит,в здравом уме и твердой памяти,никто на такое никогда бы и не подписался.А все эти "хамские перепалки",между москвой и вашингтоном-дело привычное,потому,что спектакль под названием"дутое противостояние",длится уже довольно давно,и как он ничем серьезным не оборачивался раньше,так не обернется и сейчас.Для того,чтобы российская правящая верхушка решилась на серьезный конфликт с западом,надо,чтобы все ее представители,для начала-"коллективно двиганулись по фазе",потому,что-во первых, этим они полностью перекрывают себе доступ к своим же капиталам(непосильно наворованным),которые хранятся,как раз-"на территории врага",и во-вторых,лишаются своих запасных аэродромов,куда бы они могли смыться,в случае возникновения в стране "форс-мажора",а значит,остаются навечно с тем народом,который они столько лет обворовывали и притесняли,и который "нежных чувств",к ним-явно не испытывает.
Ответить
напугали ежа голым задом
врмавир написал 29.01.2022 10:30
Дипломатия совсем не чичеринской школы показала свой дебилизм, цыганочка по кругу не очаровала, лошадиный оскал нашего имперьялизьма тоже не сыграл.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы голосовать за "Единую Россию"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N 26
Полный Делягин N 26
29.01.2022
КПРФ и СР против закона "Об электроэнергетике"
КПРФ и СР против закона "Об электроэнергетике"
29.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полный Делягин N 26 (0)
Классовую борьбу нельзя запятнать, она была и останется двигателем общественного развития (1)
Кремлю придется воевать или сдаваться. К чему приводит непросчитанный блеф (2)
КПРФ и СР против закона "Об электроэнергетике" (0)
В Мангистауской области нефтяники требуют прекращения репрессий и свободы профсоюзной деятельности! (0)
Белинский о вождях и стадии общественных формаций в России (10)
Впервые в истории РФ нас на 1 миллион меньше (7)
Еще раз об упразднении денег (9)
Блокадников не пустили на Пискаревское кладбище из-за Путина (7)
Почти в 50 российских регионах подорожал бензин (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Мини-атчот
Дарья Митина Дарья Митина: Это большая честь для меня
Дарья Митина Дарья Митина: В столице прошла "Московская премьера"
orphoprosecutor orphoprosecutor: Смерть деда
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Крым под прицелом: Как США намерены изменить Конвенцию Монтрё и запустить авианосцы в Чёрное море
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss