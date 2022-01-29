Кремлю придется воевать или сдаваться. К чему приводит непросчитанный блеф

Похоже, блеф Кремля стал неуправляемым. Запад перестал заниматься уговорами и пустил в ход «встречную эскалацию».

Судя по тому, что заявляют официальные лица США и НАТО в Кремль отправлен «письменный ответ» примерно такого же хамского содержания, какими были изначальные путинские "требования". Столтенберг предложил собирать манатки и валить из Украины, Грузии и Молдавии.

Полностью провалились переговоры «нормандского формата» с участием Козака, что говорит о том, что и продавливать Украину на выполнение «Минских соглашений» никто на Западе пока особенно не собирается. Переброска войск, танковые армады и гиперзвуковые ракеты никого особенно не впечатлили. Путин поставлен перед выбором, либо воевать, давать военный и военно-технический ответ, как обещал, либо сдаваться и принимать «утешительные переговоры» по вопросам, предложенным США. Никто, как видим, не собирается даже спасать лицо российского президента.

Государственная российская пропаганда пока в растерянности. У Соловьева утром ещё звучала слабая надежда, что документ США просили не публиковать, так как в нем есть разделы, в которых американцы сдаются. Но, очевидно, что сам он в это уже не верит и лучшее, что придумал Соловьев на своём канале в youtube, так это представить победой сам факт того, что американцев «заставили» дать письменный ответ.

Героическая победа, заслуживающая памятника. «Путин принуждает американцев ответить письменно», - какая богатая тема для внутреннего художественного освоения.