Классовую борьбу нельзя запятнать, она была и останется двигателем общественного развития

Крупные забастовки и массовые выступления трудового народа, потрясшие Казахстан в начале года, показали, что даже в условиях контрреволюции, жестоких преследований, драконовских законов в отношении политических и профсоюзных прав, запрещения 600 профсоюзов, а также коммунистических партий и организаций, социальные противоречия пронизывают все сферы жизни и могут обостриться при создании подходящих условий, приобрести острые формы и превратиться в социальный конфликт между рабочим классом и буржуазией, подтверждая, что за короткое время быстро могут произойти долгожданные перемены. Классовая борьба как движущая сила общественного развития имеет объективную основу и отражает столкновение непримиримых интересов между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Это то, что мы видели в Казахстане, который расположен в регионе, имеющем важное стратегическое значение и играющем важную роль в мировой экономике. Он имеет выход к Каспийскому морю, обладает огромными запасами углеводородов, включая значительные запасы нефти и газа, а также урана и золота и т.д, на его долю приходится 70% ВВП стран Центральной Азии.

Казахские монополии эксплуатируют рабочий класс вместе с американскими монополиями — Chevron и Exxon Mobil, европейскими компаниями Eni, Shell и Total, China National Petroleum Corporation (CNPC) и другими крупными китайскими, российскими, голландскими, бельгийскими, французскими компаниями, вложившими в страну миллиарды долларов.

Буржуазия Казахстана проводит так называемую «многовекторную политику». Она отдает приоритет отношениям с Россией, а также поддерживает прочные отношения с Китаем, США и другими могущественными капиталистическими государствами, чтобы более результативно защищать свои интересы, укреплять свои позиции в регионе.

Казахстан участвует в Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, поддерживает проект «Нового Шелкового пути», продвигаемого Китаем. Кроме того, он участвует в так называемой программе НАТО «Партнерствово имя мира», в натовских учениях, укрепляет сотрудничество и партнерство с США, которые размещают в стране лаборатории биологического оружия, а также с ЕС, в который направляется значительная часть его энергетических богатств, является членом «Организации тюркских государств», спонсируемой натовской Турцией и т. д.

Интерес США, России, Китая, могущественных стран-членов ЕС, Турции и др. к Казахстану велик, межимпериалистическая конкуренция и межбуржуазные противоречия являются данностью, но это не может затмить значение народных выступлений, классовой борьбы, уменьшить ее значение. Напротив, этот факт подчеркивает важность борьбы, развернувшейся в этих сложных условиях.

Народные протесты прошли на конкретной почве

Свержение социализма и реставрация капитализма в Казахстане, как и во всех государствах бывшего Советского Союза, оставили неизгладимый след в жизни рабочего класса и народных слоев, которые на себе испытали тяжелые последствия этого курса. Власть капитала и капиталистическая собственность на средства производства, экономическое развитие, критерием которого является прибыль, и антинародная политика, проводимая правительствами Назарбаева после победы контрреволюции, год от года ухудшали уровень жизни населения. Недовольство вызвали безработица и нищета, которые охватили широкие народные массы, низкий уровень социальных услуг, высокий уровень эксплуатации народа, богатство, накопленное в сокровищницах отечественных и иностранных капиталистов, ринувшихся в стратегические отрасли страны.

Рабочий класс также поднимался борьбу в 2011 году в Западном Казахстане, в городе Жанаозен, в горнодобывающей промышленности. Там были организованы многомесячные забастовки, которые были жестко подавлены, были убитые и раненые, было произведено большое количество арестов. Буржуазное государство запретило коммунистическую партию и сотни профсоюзов.

Рабочий класс приобрел значительный опыт в этой борьбе, которая оказала влияние на последующий период. После передачи Назарбаевым бразд правления своему избраннику президенту Токаеву и ротации буржуазного правительства в 2019 году была продолжена антинародная политика, усилился социальный разрыв между бедностью и богатством, обострилось противоречие между трудом и капиталом.

За последние два года прошли новые забастовки, организованные профсоюзами или забастовочными комитетами, официально не признанными властями. Повышение цен на газовое топливо, о котором было объявлено в начале нового года, что объективно привело бы к повышению цен на продукты питания, товары народного потребления, стало искрой, из которой возгорелось пламя новой борьбы трудового народа, крупных выступлений, которые прошли в начале января.

Акции протеста начались в Западном Казахстане, в городах Актау и Жанаозен Мангистауской области, по инициативе работников нефтедобывающей промышленности, возглавивших борьбу. Стали появляться разные формы самоорганизации трудящихся, создаваться рабочие советы. Этот пример стал руководством к действию и вызвал всеобщие протесты, охватившие стратегические районы и всю страну.

Эта борьба имеет важные, качественные элементы

Ведущую роль сыграл промышленный пролетариат, была парализована работа предприятий в горнодобывающей, металлургической промышленности, угольных шахт, которые являются ядром экономики. В борьбу вступили работники нефтяной отрасли компании «Тенгизшевройл», работающей в Каспийском море, которую контролирует американский капитал. А также в нее включились безработные, очень бедные слои населения, которые столкнулись с полицией. В крупных городах, в райцентрах Северного и Восточного Казахстана прошли массовые акции протеста, были захвачены здания.

Тактика буржуазного режима

Призывы к «социальному миру» изначально сочетались с попыткой разрядить обстановку, с обещаниями снизить цену на газ. Президент Токаев отправил в отставку премьер-министра и правительство, отстранил Назарбаева с поста председателя Совбеза, но протестующие рабочие стояли на своем, протесты разгорелись с новой силой, в которых забастовка выступала в качестве основного оружия. Попытка криминализации форм борьбы трудящихся не прошла, рабочий класс не может преклоняться перед буржуазной легитимностью, он выбирает ту форму, которая делает борьбу более результативной.

Этот факт имеет большое значение, так как, несмотря на трудности в развертывании рабочей и народной борьбы трудящиеся старались отстаивать самостоятельность борьбы, отвергая впутывание протестов в межбуржуазные противоречия между нынешней и предыдущей президентской кликой, которые усилились в ходе протестов. Банкиру Амблязову, организовывающему выступления из-за рубежа, как представителю части буржуазии, имеющей связи с США, не удалось использовать в своих целях акции протеста.

Буржуазное государство оказалось в затруднительном положении, объявило в стране чрезвычайное положение, развязало жестокие репрессии, совершило десятки убийств, а также использовало в своих планах провокационные группы. Под предлогом угрозы со стороны террористов оно обратилось за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), главную роль в которой играет Россия. ОДКБ отправила элитные подразделения в Казахстан для защиты буржуазного правительства, которое утопило в крови рабочий класс, борющийся народ.

В очередной раз было подтверждено, что коалиционная буржуазия и империалистические союзы, созданные капиталистическими государствами, не стесняются обращаться за помощью, если речь идет о защите буржуазной власти и укреплении своих позиций по отношению к своим геополитическим конкурентам.

Факты непоколебимы, они компрометируют всех тех, в том числе и некоторые компартии, которые ополчились против народной борьбы, осудили протесты, согласились с утверждениями буржуазного правительства и поддержали империалистическое вмешательство России в дела Казахстана, дали повод для евроатлантического вмешательства. Такая позиция служила интересам буржуазных классов.

Несмотря на тот факт, что имеется опыт так называемых «цветных революций», когда имеет место вмешательство американцев и ЕС во внутренние дела стран, таких как, например, Украина, или задействование провокационных механизмов, которые активно действуют в этих случаях, это должно привести не к запятнанию народной борьбы, а к ее поддержке, к более решительному выражению международной солидарности.

Классовая борьба ведется не на чистом месте, она опутана сложной сетью межбуржуазных противоречий и империалистической конкуренции. Коммунисты обязаны каждый раз выделять новые элементы борьбы и выступать с классовых позиций, выражать свою поддержку рабочей, народной борьбе, изучать ее направленность, отвергать позиции, ведущие к зацикливанию на стороне той или иной части буржуазии, того или иного империалистического центра, и это имеет особое значение в свете событий в Казахстане.

Члены Социалистического движения Казахстана, силы, объединяющиеся вокруг него в нелегальных условиях, в обстановке крайне негативного соотношения сил, вели борьбу, участвовали в происходящих событиях, особенно в Западном Казахстане. Возмущение и гнев переросли в организованные действия. Требования о повышении заработной платы и пенсий, контроле над ценами, повышении пенсионного возраста, отставке правительства соблюдении политических прав и свобод, борьба против приватизации госпредприятий и многое другое сыграли ключевую роль в сплочении и мобилизации рабочих масс.

События в Казахстане поднимают очень важные вопросы

Обращение буржуазного режима за военной поддержкой к своему союзнику — капиталистической России – было направлено против деятельности «внутреннего врага», борющегося народа, в нем был отражен страх буржуазии перед обострением классовой борьбы и созданием условий революционной ситуации. Буржуазия защищала свою власть и принимала меры для сохранения контроля над ситуацией, чтобы не возникла трещина, «в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов».

Проблема, которая была выявлена, как и в других случаях, когда на первый план в последние годы выходили народные силы, связана с уровнем субъективного фактора, состоянием революционного движения, рабочего движения, не имевшего силы и направленности, которое не смогло скорректировать цели борьбы и усилить борьбу, направить ее в сторону полного разрыва с буржуазной властью.

Следовательно, главный вывод касается необходимости существования сильной коммунистической партии, имеющей революционную стратегию и крепкие связи с рабочим классом, чтобы она могла направлять классовую борьбу, создавать и использовать боевые настроения против буржуазной власти, использовать трещины, вызванные межбуржуазными противоречиями, защищать борьбу от вмешательства буржуазных и реформистских сил, внутренних или внешних провокационных механизмов. Она должна ежедневно подготавливать рабочий класс к свержению эксплуататорского строя в условиях революционной ситуации, которая является кошмаром для капиталистов и их политических представителей.

События в Казахстане являются источником для перенятия опыта и извлечения уроков. Они дополняют новыми элементами классовую борьбу, борьбу между рабочим классом и буржуазией, а также борьбу, которая идет внутри коммунистического движения. Эти события показали необходимость революционной реорганизации коммунистического движения, и КПГ будет продолжать всеми силами вносить свой вклад в эти усилия.