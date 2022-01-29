Московскую политику уравняли с мелким мошенничеством

28 января, в пресс-службе партии "Яблоко" сообщили, что ее экс-председателю, депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили покидать Россию.

В "Яблоке" заявили, что Митрохин своевременно оплатил два штрафа в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях в связи с участием в несанкционированных акциях в 2021 году. Но несмотря на это Служба судебных приставов Москвы вынесла постановление о временном ограничении выезда Митрохина из РФ и взыскании штрафов с его зарплаты, рассказали в партии.

При этом Федеральная служба судебных приставов сообщила "Интерфаксу", что не располагает подтверждением оплаты штрафов. Там подтвердили, что на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Центральному административному округу Москвы "находятся исполнительные производства в отношении Митрохина С.С. о взыскании штрафов за административные правонарушения на общую сумму 450 тыс. рублей".

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Естественно, в стране бардак, и Служба судебных приставов не может находиться в обществе и быть свободной от его пороков, то есть тоже бардак и у приставов.

К примеру, в той же Службе судебных приставов одновременно с Митрохиным объявили невыездным и Дмитрия Гудкова, который уж с полгода, как отдыхает в Болгарии и на родину не собирается. И, кстати, как и Митрохин, утверждает, что штрафы все оплатил.

Но вы верите, что дело в бардаке и только?

Ну хотя бы сроки - правонарушения произошли в середине прошлого года, и сразу - к судебным приставам. У рядовых граждан так не бывает, все происходит гораздо дольше.

И потом, разве закон о невыпуске граждан за долги за границу был принят, чтобы усилить репрессивное давление на оппозицию? Уравнять в общественном мнении, скажем, мелкого жулика или злостного неплательщика алиментов - и популярного политика?

А выходит, что так.

А.Б.