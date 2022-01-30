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Московский листок

Путин поручил поработать с ядовитым содержанием

Опубликовано 30.01.2022 в разделе комментариев 2

наука язык
Путин поручил поработать с ядовитым содержанием

Администрация президента должна будет оказать поддержку инициативе создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете. Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам состоявшегося в декабре 2021 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Рассмотреть <…> предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", - говорится в опубликованном в субботу на сайте Кремля поручении, адресованном администрации главы государства. Срок исполнения установлен до 1 июня 2022 года. 

Речь идет о предложениях, с которыми на заседании СПЧ выступил предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Он обратил внимание, что есть токсичный контент, например о ненависти к семье, к детям, к мужчинам, встречается потакание насилию и так далее, этот контент не запрещен и не блокируется Роскомнадзором, но "отравляет детей и подростков очень сильно". По его словам, эту проблему нельзя решить с помощью законов. В связи с этим Ашманов предложил создать каталог контента, который и без законодательного запрета будет считаться участниками цифровой сферы неприемлемым в России.

***

Есть русский язык, именно на нем пишутся у нас в стране законы, нормы и правила. И если в законе русский язык применен неправильно, то либо придется менять нормы языка, либо просто не исполнять закон.

Что такое "токсичный" в русском языке? Это ядовитый, которым можно отравиться. В отношении контента, который в русском языке также определен не слишком четко, еще хуже - в большинстве словарей такого слова просто нет, и только в Большом толковом словаре: "КОНТЕНТ [тэ], -а; м. [англ. content - содержимое] Книжн. Содержание книги, статьи, пьесы. Анализировать к. сайта. <Контентный, -ая, -ое. К. анализ."

Итак, Администрация президента должна будет что-то сделать с "ядовитым содержанием".

Если подойти формально, то ничего, поскольку от содержания книг, газет и сайтов никто не умер и не обосрался. Или же, если подойти сурово и заинтересованно, то придется срочно совершить какое-то насилие над русским языком.

Лучше, на мой взгляд, не делать ничего. Потому что с "иностранными агентами" уже как раз обосрались до такой степени, что на том же заседании СПЧ Путин поручил с этим вопросом тоже разобраться - вся страна хохочет над властью, а для авторитета власти это не хорошо. Когда хохочут.

А теперь вот "ядовитое содержание". Тут уже смеются в голос, еще чуть-чуть, и в штаны напрудонят... "Иностранный агент"! "Токсичный контент"! "Стремительный домкрат"...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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готовится полная блокада неугодной информации
северная корея написал 30.01.2022 00:56
скоро позавидует рашказоне.
уверен что будущее поганой концлагерной скрепоносии - МЕРЗОСТЬ АД СМРАД САДИЗМ И МАССОВЫЕ УБИЙСТВА И САМОУБИЙСТВА.
немогут люди жить во лжи, когда кругом ворье и уголовники в погонах, нужно валить из поганой, потому что будущее тут АД.
скорей бы война - что бы увивать врагов.
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(без названия)
стоик7953 написал 30.01.2022 00:45
режим карлика давно воет против славян, при чем по плану синаггаги?
если США не доволен темпами уничтожения славян, то режим готов постараться и нарастить военные и военно-технические усилия?
И режим зеленского уже подключили по полной?
кто кому подчиняется - режим карлика режиму зеленского или наоборот?
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