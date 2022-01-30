Минздрав РФ отказался публиковать данные клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», сославшись на коммерческую тайну

В министерстве отметили, что, согласно закону о регулировании обращения лекарственных средств, данные о результатах доклинических и клинических исследований без согласия разработчика нельзя публиковать в течение шести лет с момента государственной регистрации.

Из-за того, что Минздрав не публикует результаты испытаний, на ведомство в Генпрокуратуру пожаловался депутат Госдумы от КПРФ, зампред парламентского комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Он считает, что Минздрав скрывает «общественно значимую информацию, связанную со здоровьем и жизнью граждан».

«Данные клинических исследований должны быть опубликованы. Более того, текущую статистику, связанную с эффективностью и безопасностью вакцины, тоже не публикуют. Это практика многих стран, в том числе тех, которые используют нашу вакцину, например, Венгрии и Аргентины. Российские власти делать этого почему-то категорически не хотят», — сказал Куринный.

Тут вопрос зависает между коммерческой тайной и государственным интересом.

Конечно, частная фармацевтическая компания имеет право на коммерческую тайну, если она разработала препарат, произвела его за свои деньги и продает в аптеке на конкурентной основе.

Но тут государственный Центр имени Гамалеи разработал и производит вакцину на государственные деньги по государственной программе вакцинации, в том числе обязательной для определенных категорий граждан. Никакого коммерческого интереса тут не должно быть, и прозрачность всех данных – очевидное условие.

Но у Минздрава другое видение проблемы и, вероятно, иной интерес…

А теперь открываем сайт Госзакупок и впадаем кто во что: в ступор, в истерику, в грех отрицания очевидного.

Центр им. Гамалеи, согласно анализу госзакупок, проведенному РИА Регнум, только числится разработчиком и производителем вакцины, а на самом деле является заказчиком для единственного не названного поставщика по 32 госконтрактам на «выполнение работ по производству лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» на сумму более 113 миллиардов рублей. Бюджетных, замечу. Контракты в основном рублевые, но есть и в иностранной валюте. Все они подписаны по схеме «закупка у единственного поставщика», но сам поставщик не раскрывается.

Видите, тоже коммерческая тайна. А что?

А.Б.